Disturbi alimentari 8-11 anni in aumento I social network stanno aggravando il problema

Continuano ad aumentare i Disturbi alimentari - età scende a 11 anni : I disturbi alimentari sono in allarmante aumento e l'eta' di esordio piu' frequente per anoressia e bulimia e' tra i 15 e i 25 anni . Ma sono in crescita i casi dagli 11/12 anni . Rifiuto del cibo o, al contrario, grandi abbuffate restano i problemi piu' frequenti, ma ad essere in aumento e' anche e' anche la risposta maschile della vigoressia (fenomeno in aumento anche nelle donne). La causa? Un profondo disagio personale che trasforma la ...

Disturbi alimentari nei bambini : vademecum per riconoscerli - prevenirli - intervenire : I Disturbi alimentari sono molto frequenti in bambini e adolescenti. riconoscerli e sapere come intervenire è spesso fondamentale per una risoluzione concreta del problema. Veronica Molla e Francesca Maisano, psicologhe dell’infanzia hanno redatto un piccolo vademecum per riconoscerli, prevenirli, intervenire. I campanelli d’allarme da non sottovalutare: il bimbo non mangia, dice che non gli piace nulla, vuole solo alcune cose, si disinteressa ...