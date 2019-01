Conte sul caso SeaWatch | ‘Adottata una soluzione eccezionale | ma resta la linea di rigore’

Il Governo fa dietrofront e applica lo sconto sull'Ires per gli enti no profit. Conte vede il Terzo Settore : "Subito il regime agevolato" : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ricevuto questa mattina a palazzo Chigi una delegazione del Forum del Terzo Settore e i rappresentanti di Emergency, Caritas italiana, Comunità di Sant'Egidio e Cottolengo, organizzazioni non profit che svolgono nel Paese numerose attività di grande rilievo in ambito sociale.L'incontro, a cui era presente anche il sottosegretario al Lavoro con delega al Terzo Settore Claudio Durigon, ...

Le mani di Conte e Di Maio sull'Inps - ente chiave del reddito di cittadinanza : Il ministro del Lavoro propone, il Consiglio dei ministri delibera, il premier inoltra il decreto al capo dello Stato. È uno schema previsto dalla legge, standardizzato e adottato per molti provvedimenti e anche per alcune nomine. Accade così anche per la scelta del presidente dell'Inps, ma c'è un elemento nuovo, di peso, che elettrizza questa catena, conferendole una nuova declinazione e quindi un esito assai differente. ...

Giuseppe Conte e Matteo Salvini - giallo sul vertice : "Cosa dirò al premier" - la rivolta leghista sui migranti : Il vertice annunciato tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte per la serata del 9 gennaio è a rischio. Possibile che la riunione ristretta di governo con Luigi Di Maio e altri esponenti di spicco della squadra sui migranti si ridurrà in un confronto telefonico solo tra il premier e il ministro degli Int

Migranti a Malta - ira di Salvini : «Zero sbarchi». Giallo sul vertice con Conte : Sbarcano finalmente a Malta i 49 Migranti che da 19 giorni erano a bordo delle navi delle Ong Sea Watch e Sea Eye ferme al largo dell'isola, lasciati volontariamente in mezzo al mare e sulla...

Minenna sull'altare di Conte : Roma . Quando arriva in Transatlantico, dopo l'ora di pranzo, Carla Ruocco è raggiante. Ostenta sorrisi, dispensa pacche sulle spalle. L'agenzia lanciata da Luigi Di Maio rimbalza da ore sulle chat ...

Giorgia Meloni sfida Giuseppe Conte sugli immigrati : "C'è ancora posto sul suo aereo?" : Giorgia Meloni lancia una sferzante provocazione al premier Giuseppe Conte sul caso della Sea Watch. Con un post sul suo profilo Twitter, la leader di Fratelli d'Italia si rivolge direttamente a lui: "Presidente Conte, non è che sull'aereo col quale vuoi andare a prendere i migranti a Malta c'è post

La ballata di Johnny e Gill - una Contemporanea meditazione sulla Bibbia : Se state pensando a come investire tre ore del vostro tempo, potreste prendere in considerazione l'idea di andare al Gobetti dove è in scena 'La ballata di Johnny e Gill', spettacolo scritto e diretto ...

"Presidente Conte - sull'areo per i migranti c'è posto per i terremotati?" : ... e la cosa più importante 'è farli sbarcare a Malta: stiamo sollecitando La Valletta perché li faccia sbarcare : c'è un limite a ogni politica di rigore'. Per questo è sua intenzione, se il ...

Sul caso Sea Watch Conte potrebbe semplicemente decidere - e invece ¯ _ - : Perché "È un simbolo di pace tra la scienza e le religioni," ha dichiarato a Motherboard. Spazio La missione Tess della Nasa ha individuato tre nuovi pianeti e sei supernove al di fuori del nostro ...

Giuseppe Conte - come vuol fregare Salvini sulla Sea Watch : 'Li prenderò con l'aereo' : Nel governo è braccio di ferro sulla possibilità di far sbarcare la nave Sea Watch con a bordo 49 naufraghi. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha affrontato a muso duro la posizione di Matteo ...

Salva-Carige : il governo stanzia 2 miliardi Conte - sospetti Pd sul conflitto d’interessi : La bozza del decreto-legge prevede fino a 3 miliardi di euro di garanzie da parte del Tesoro sulle emissioni di obbligazioni di Carige. Prevista una linea di liquidità di emergenza e l’accesso alla ricapitalizzazione precauzionale come avvenuto per Mps