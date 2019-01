Cina | vende rene per comprare iPhone e iPad | giovane resta invalido

Cina - il papà voleva figlio maschio ma nasce una femmina : la vende per 5mila euro : Una vicenda tanto grave [VIDEO]quanto inconsueta si è verificata nelle scorse settimane in Cina, precisamente nella provincia di Zhejiang, dove un uomo, diventato padre per la seconda volta, ha preso la decisione di vendere la propria figlia ad una coppia dopo essere venuto a conoscenza che si trattava di una bambina e non di un maschietto. Il desiderio dell'uomo, infatti, secondo quanto riferito dal quotidiano Il Messaggero, era quello di avere ...