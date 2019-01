Caro Fabrizio De André | ci manchi Oggi più che mai

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 gennaio 2019) di Giancarlo BoeroSono trascorsi 20 anni senza di te. Vent’anni senzaDe Andrè. De Andrè amante del piacere e dell’amore. De Andrè voce di esclusi e puttane. De Andrè amico della vita e fratello della morte. Proprio lei, “Sorella Morte”, ti ha portato via troppo presto.Quando la Morte mi chiamerà forse qualcuno protesterà dopo aver letto nel testamento quel che gli lascio in eredità Il testamento, Volume VIII, 1968 In realtà,, col tuo testamento hai lasciato qualcosa di inestimabile a milioni di persone. Hai donato musica e parole indimenticabili. Hai regalato lezioni di vita. Hai insegnato ad amare gli sconfitti. Hai trasmesso ideali e valori che, prima di te, erano un tabù. Il mondo è molto mutato da quando te ne sei andato.più che mai avremmo bisogno del tuo pensiero, di un tuo consiglio su come interpretare e affrontare la società attuale, ...