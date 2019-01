WTA Sidney – Inizio shock per la Halep | la n°1 al mondo fuori all’esordio contro Barty

WTA Sidney – Camila Giorgi non stecca - stesa senza problemi all’esordio l’australiana Tomljanovic : L’azzurra non lascia scampo alla propria avversaria nel primo turno di Sidney, superandola con un doppio 6-3 Camila Giorgi on fire a Sidney, la tennista italiana non lascia scampo ad Ajla Tomljanovic superandola in scioltezza con il punteggio di 6-3, 6-3. Nessun problema per l’azzurra, subito nel vivo del gioco fin dai primi minuti di gara. Niente da fare per la sua avversaria, costretta ad arrendersi dopo un’ora e ...