Più di 40 app e giochi Android in offerta sul Play Store per iniziare al meglio la

Il tweet Più rilanciato della storia è di un miliardario giapponese : Yusaku Maezawa, coinvolto dall'impresa del viaggio sulla Luna con la SpaceX di Elon Musk, sta per sfiorare quota 5 milioni di rilanci grazie a un post in cui promette di regalare a cento fortunati a caso 100 milioni di yen

Mercato - è Mbappé il calciatore Più caro : Dybala solo al sesto posto : Per acquistare Kylian Mbappé servirebbero 218,5 milioni di euro, è la quotazione stilata dal Cies, l’Osservatorio sul calcio, il calciatore del Psg è il più caro al mondo. Per stilare la classifica si è tenuto conto del rendimento del calciatore nel club e in nazionale, i risultati di squadra, età, posizione, campionato d’appartenenza e livello economico della società per cui è tesserato, al secondo posto Harry Kane (200,3 mln) ...