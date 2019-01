Panda | panda ovunque

Neve in Appennino : a Lecce dei Marsi ideata la "Panda spazzaneve" : In occasione dell'ultima ondata di freddo artico giunta al centro-sud, responsabile di fortissime nevicate lungo l'Appennino centro-meridionale, tanti centri abitati hanno dovuto fare i conti con...

Fiat Panda è l'auto più venduta in Italia nel 2018 - ma quante sorprese nella top 20 : Fiat Panda si conferma l'auto più venduta in Italia nel 2018. Prodotta nello stabilimento di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, questa vettura è la classica utilitaria tuttofare che gli Italiani scelgono per il design simpatico, il funzionale abitacolo con cinque porte e i costi d'esercizio contenuti. Nel 2018 ne sono state immatricolate oltre 124.000, ma questo modello resterà strategico per Fca anche nei prossimi anni, quando ...

La Cina avrà un parco tematico interamente dedicato ai Panda : I render della nuova Chengdu panda Reserve in Cina (Immagine: Sasaki)I render della nuova Chengdu panda Reserve in Cina (Immagine: Sasaki)I render della nuova Chengdu panda Reserve in Cina (Immagine: Sasaki)I render della nuova Chengdu panda Reserve in Cina (Immagine: Sasaki)I render della nuova Chengdu panda Reserve in Cina (Immagine: Sasaki)I render della nuova Chengdu panda Reserve in Cina (Immagine: Sasaki)I render della nuova Chengdu panda ...

Panda - Clio e le altre - Le 20 auto più vendute in Italia nel 2018 FOTO GALLERY : Nonostante un dicembre positivo (124.078 le immatricolazioni, +1,96% rispetto allo stesso mese del 2017), il mercato Italiano dellauto si chiude nel 2018 con una flessione del 3,11%.La Top 20. Ma quali sono i modelli più venduti? Per avere una risposta vi basterà dare unocchiata alla nostra galleria di immagini, dove abbiamo raccolto le 20 auto che hanno registrato più immatricolazioni nel 2018. Se la prima posizione della Panda non stupisce ...

2018 - le più rottamate sono Punto e Panda : Secondo i dati dell'Osservatorio sulla ricerca dell'auto online del portale DriveK, nel 2018 le auto più rottamate dell'anno sono state la Fiat Punto e la Fiat Panda. Come rilevato a fine 2017, sono i ...

Strage di Sondrio/ Ultime notizie - Panda contromano - 6 vittime : chiuso per insulti il social della guidatrice : Sondrio, auto contromano sulla statale 38: sei morti. Ultime notizie, tremendo scontro frontale fra due auto avvenuto ieri sera, le vittime.

Strage sull'asfalto - la Procura : «La Panda con a bordo 5 delle 6 vittime ha effettuato sorpassi azzardati» : Non c'è ancora la certezza assoluta, ma la dinamica dello scontro dovrebbe essere quella emersa già nella giornata di lunedì. Dalla ricostruzione, anche grazie a sommarie informazioni e parziali ...

Fca - Jeep fa il botto in Europa : +29% le vendite a novembre. Panda e 500 le più vendute nel segmento : A TORINO - 'È decisamente positivo il risultato ottenuto da Jeep, che in novembre registra quasi 13.800 vetture, il 29,1% in più dello stesso mese del 2017. Nell'anno sono 156 mila le Jeep ...