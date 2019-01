Mare bianco a Napoli | rischio beffa | solo una multa per l?inquinatore

Napoli - a Mergellina il Mare diventa bianco : veleni versati in un tombino : Erano circa le 11,30 quando il mare è diventato biancastro, emanando un cattivo odore simile a quello sprigionato dai composti chimici. "Stiamo procedendo con le denunce", scrive Borrelli nel post. La ...

Perché ieri a Napoli un tratto di Mare è diventato bianco (trovato il responsabile) : Chiazza di colore biancastro nel porticciolo di Mergellina: si trattava di uno sversamento abusivo di residui edilizi

Napoli - il Mare si colora di bianco a Mergellina - strana sostanza in acqua : si indaga : Uno curioso episodio si è verificato ieri mattina a Napoli, precisamente a Mergellina, nel quartiere Chiaia, dove le acque si sono tinte di colore bianco. Il fatto ha preoccupato non poco gli abitanti della zona, che quindi si sono chiesti il perché di quella strana colorazione dell'acqua, del tutto inusuale da quelle parti. Il pensiero è andato subito ad alcune sostanze inquinanti che potevano essere state riversate in mare, su questo le prime ...

Mare bianco a Mergellina - individuato l'autore degli sversamenti : lavorava in nero in un cantiere : È stato individuato l'autore dello sversamento di polvere di marmo nel Mare di Mergellina a Napoli, avvenuto ieri e che ha trasformato per alcune ore lo specchio d'acqua del...

Napoli - il Mare bianco a Mergellina : veleni scaricati in un tombino : Ci sarebbe un primo indiziato per il disastro di Porto Sannazaro. Ad aver riversato in mare migliaia di litri di poltiglia biancastra, potrebbe essere stato un autospurgatore di Caivano sulla...

Mergellina choc - il Mare è bianco : composto chimico sversato in acqua : «Stamattina il mare del porticciolo di Mergellina è stato letteralmente invaso da un composto chimico maleodorante, dal colorito lattiginoso, che ha devastato l'ecosistema». La...

Il Mare di Mergellina è bianco : composto chimico gettato in acqua : L’allarme è scattato quest’oggi a partire dalle 12 quando i gestori del porto di Mergellina, Napoli, hanno notato che da uno degli scarichi è iniziata a fuoriuscire della sostanza bianca che in poco tempo ha colorato l’intera insenatura. La macchia bianca si è diffusa rapidamente nelle acque marine e tutto il porticciolo è stato intaccato dalla sostanza, al momento ancora sconosciuta. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine con i tecnici ...

Allarme a Napoli - il Mare di Mergellina è bianco : composto chimico gettato in acqua : 'Stamattina il mare del porticciolo di Mergellina è stato letteralmente invaso da un composto chimico maleodorante, dal colorito lattiginoso, che ha devastato l'ecosistema'. La denuncia arriva dal ...

Mergellina choc - il Mare è bianco : composto chimico sversato in acqua : 'Stamattina il mare del porticciolo di Mergellina è stato letteralmente invaso da un composto chimico maleodorante, dal colorito lattiginoso, che ha devastato l'ecosistema'. La denuncia arriva dal ...

Champions - non basta lo Young Boys per ferMare la Juve : 2-1 - ma bianconeri primi : Young Boys-Juventus 2-1 in una partita valida per l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League. I gol di Hoarau su rigore al 30' e al 67', di Dybala all'80'.

Neanche l'Inter riesce a ferMare la corsa della Juve - i bianconeri vincono 1-0 : decide Mandzukic : Un colpo di testa del croato fa volare i bianconeri, Gagliardini colpisce un palo nel primo tempo: Allegri a +11 sul Napoli, nerazzurri a -14