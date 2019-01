L’effetto Monna Lisa esiste ma non nella Gioconda Studio sul dipinto di Leonardo

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Il mito del magnetico sguardo diche dà l’impressione di seguire con gli occhi chi la osserva tutto intorno, è confutato da unodell’Università di Bielefeld, in Germania, pubblicato sulla rivista i-Perception. Quello che viene definito, anche a livello scientifico, in onore al capolavoro diDa Vinci “effetto”, secondo i ricercatorima ironicamente non si verifica proprio colesposto al museo Louvre di Parigi.“Ci si può sentire come se si fosse osservati se chi è ritratto guarda dritto, cioè con un angolo di 0 gradi”, spiega il professor Gernot Horstmann, uno degli autori dello. Anche con uno sguardo leggermente laterale ci si potrebbe sentire osservati, ma a circa 5 gradi da una normale distanza di visione. Poi questa impressione non si ha più. “Stranamente, non dobbiamo stare davanti ...