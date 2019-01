La giustizia è l’utile del più forte

huffingtonpost

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Da tempo ormai un'antica e terribile considerazione, pronunciata da Trasimaco ne La Repubblica di Platone, è diventata una verità: laè l'utile del piùNegli ultimi anni tutti i governi hanno indicato, di volta in volta, le priorità della, identificandole con il proprio utile elettorale, o hanno evitato di decidere per interessi elettorali su questioni di difficile digeribilità per il "popolo" (non ultima la marcia indietro sulla riforma dell'ordinamento penitenziario del governo Gentiloni).Ma l'utile indicato da Trasimaco è tale solo per il piùdel momento, per chi quindi è al potere, mentre è in realtà "un danno proprio di chi ubbidisce e serve", con la conseguenza però che "i sudditi fanno l'utile di chi è piùe lo rendono felice servendolo, ...