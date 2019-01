Jeremias Rodriguez rinuncia all' Isola dei Famosi? Si sarebbe rotto una mano

Jeremias Rodriguez potrebbe non partire per l'Isola dei Famosi per un infortunio alla mano : Ancora prima di iniziare, la nuova edizione dell'Isola dei Famosi pare dover fare i conti con un imprevisto: in rete, infatti, si vocifera che uno dei Vip del cast, ha dovuto ritirarsi all'ultimo momento per colpa di un infortunio piuttosto serio. Il giornalista e autore Gabriele Parpiglia ha anticipato che è un uomo la persona che è stata costretta a rinunciare al reality ad un paio di settimane dal debutto, e in tanti convengono che si tratti ...

Isola dei Famosi 2019 - il cast di naufraghi : Riccardo Fogli - Marina la Rosa e Jeremias Rodriguez. Alda D'Eusanio opinionista : Leggo.it torna a parlare dell' Isola dei Famosi , che partirà il prossimo 24 gennaio su Canale 5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi . Molte le novità, dal cast dai naufraghi , passando per l'...

Cecilia Rodriguez - tenera dedica ai fratelli Belen e Jeremias : 'Vi amo con tutto il cuore' : Dal momento in cui hanno fatto il loro ingresso nel mondo dello spettacolo, i fratelli Rodriguez hanno sempre dimostrato di essere uniti da un legame di amore profondo ed indissolubile, condividendo sia dinanzi alle telecamere che sui social network la loro unione. Questa volta è stata Cecilia ad esternare il suo affetto verso i familiari, pubblicando sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae mentre bacia il fratello Jeremias insieme alla ...

Cecilia Rodriguez - la dolce dedica a Jeremias e Belen : "Nessuno vi faccia mai del male" : Tutti ormai sanno che il legame tra i fratelli Rodriguez è davvero speciale ed indissolubile. In occasione delle festività natalizie, Cecilia ha postato un'immagine molto tenera della sua famiglia con tanto di dedica che ha commosso letteralmente il popolo del web ed i diretti interessati:prosegui la letturaCecilia Rodriguez, la dolce dedica a Jeremias e Belen: "Nessuno vi faccia mai del male" pubblicato su Gossipblog.it 28 dicembre 2018 ...

A cena con Jeremias - il fratello delle Rodriguez cuoce tutti a puntino : “Voglio dare una svolta alla mia vita”. Jeremias, il fratello di mezzo del clan Rodriguez, gira alla larga dal gossip e dalla tv. A differenza di Belen e Cecilia, pare puntare a un progetto di ristorazione: “Sarà un ristorante di cucina italiana – dice al settimanale Novella 2000 – Credo che la cucina italiana sia […]