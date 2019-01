Roma | ai domiciliari tre maestre e una collaboratrice di un asilo | “Bambini strattonati

Arrestato l'immobiliarista degli hotel di lusso Giuseppe Statuto : ai domiciliari a Roma per bancarotta fraudolenta : Ordinanza di custodia cautelare anche per il suo braccio destro. Il suo gruppo possiede centinaia di aziende e alberghi in città come Venezia, Milano e Taormina

Roma - “opere d’arte false spacciate per vere” : Vittorio Sgarbi indagato con altre 22 persone. In due ai domiciliari : Le opere d’arte erano false, ma venivano spacciate come autentiche. È questo il sospetto della procura di Roma che indaga su 23 persone, tra le quali c’è il parlamentare e critico d’arte Vittorio Sgarbi in quanto presidente della Fondazione Archivio Gino De Dominicis. Il gip del tribunale della Capitale ha disposto 2 ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari e 2 divieti temporanei di esercizio dall’attività ...