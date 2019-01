Reddito | gli otto requisiti per averlo | modificata la platea

Reddito di cittadinanza - in media 138 euro a persona. Platea di 1 - 7 milioni di famiglie : La Platea del Reddito di cittadinanza sarà di quasi 5 milioni di persone, 1,7 milioni di famiglie. Nell'ultima bozza della relazione di accompagnamento al decreto atteso ormai in settimana, il governo ...

Corleone - moglie del boss presenta domanda al Comune per il Reddito di inclusione : Dice di essere indigente e per questo ha chiesto di accedere al sussidio di povertà, quello al momento previsto dalla legge vigente, il reddito d'inclusione, misura che prevede un sostegno dallo Stato verso famiglie che dichiarino un ISEE inferiore ai 6 mila euro l'anno. Solo che l'ha chiesto in modalità non proprio lineari e trasparenti, e lei non è una cittadina qualsiasi. Infatti, a Corleone dove vive, paese che ha dato i natali ai 'capi dei ...

Reddito di cittadinanza : sfavorite le famiglie numerose - l'analisi della bozza : Le famiglie numerose residenti al Nord con un capofamiglia operaio e un solo Reddito basso pur essendo considerate in povertà assoluta dall'Istat non otterranno nessuna integrazione alle loro entrate mentre l'avranno i giovani single residenti al Sud senza lavoro ma anche coloro che fino ad ora non hanno neanche iniziato a cercarlo. È quanto emerge dalla lettura della bozza di decreto sul Reddito di cittadinanza secondo la quale ...

Reddito di cittadinanza : possibili tagli se perverranno troppe domande : Le domande per il Reddito di cittadinanza, in base alle ultime statistiche, potranno raggiungere un numero considerevole di possibili beneficiari. Infatti, in base alla bozza della relazione di accompagnamento all'attesissimo decreto, sono state stimate circa 5 milioni di persone, potenziali beneficiarie dell’assegno. L’assegnazione del Reddito, nonostante il nome possa far pensare ad una platea ancora più ampia, sarà strettamente collegato alle ...

Mafia - la moglie del boss di Corleone chiede l’accesso al Reddito d’inclusione : Sostiene di vivere ai limiti della povertà. Per questo motivo ha chiesto di accedere al reddito d’inclusione, che prevede l’erogazione di un sostegno economico per le famiglie con Isee inferiore ai seimila euro. Solo che l’autrice dell’istanza è la moglie del boss di Corleone. A chiedere l’assegno, infatti, è stata Maria Maniscalco, moglie di Rosario Lo Bue, uno dei fedelissimi di Bernardo Provenzano. La domanda ...

Carfagna irride il cavallo di battaglia del M5S : “Il Reddito di cittadinanza - per fare solletico alla povertà” : Mara Carfagna contraria totalmente alle scelte del governo, prende in giro il reddito di cittadinanza: “Volevano sconfiggere la povertà, le hanno fatto solo il solletico” Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, ha discusso ieri a Montecitorio dei punti di criticità della Manovra di bilancio, focalizzandosi sulla misura del reddito di cittadinanza proposta dal Movimento 5 Stelle del vicepremier Di ...

Reddito - incentivi a chi inizia un’attività. Beneficio sarà compatibile con la Naspi. Definiti paletti per gli under 26 a carico : Mentre è atteso l’arrivo del decreto che comprende anche la riforma delle pensioni in Consiglio dei ministri, si definiscono i dettagli del Reddito di cittadinanza, tra costi, requisiti, durata e sanzioni per chi froda. Una novità emersa dall’ultimo prospetto fornito da Palazzo Chigi è la presenza di incentivi all’imprenditorialità, ovvero per i beneficiari che riescono ad aprire un’impresa o un’attività di lavoro ...

Istat : il Reddito delle famiglie sale di poco - giù risparmio e potere d'acquisto : Nel terzo trimestre del 2018 , il reddito disponibile delle famiglie italiane è aumentato dello 0,1% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dello 0,3%. Lo riferisce l'Istat, ...

Reddito di cittadinanza tagliato se troppe domande : assegno fino a 1.330 euro : Il decreto è pronto: dal primo aprile 2019 partiranno sia il Reddito di cittadinanza che quota 100 per chi vuole lasciare il lavoro prima dei tempi dettati dalla legge Fornero. Ma fatte salve...

Gasparri furioso con i 5 Stelle : “Imbrogliati gli italiani sul Reddito - ci vorrebbe il 41 Bis” : Gasparri furioso con i 5 Stelle sulla questione “Reddito di cittadinanza”: “verranno cacciati, per loro ci vorrebbe il 41 bis” Pasticci, conti rifatti, retromarce, insomma Il M5S sul Reddito di cittadinanza ha molto da spiegare. Maurizio Gasparri che non da oggi è fortemente ostile alla misura fiore all’occhiello dei grillini, ora è furioso per l’ulteriore truffa che si sta profilando. Ecco cosa non va per il senatore di ...