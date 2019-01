Neonata muore per infezione all' Umberto I di Roma I genitori | «Contratta in ospedale»

Neonata muore per infezione nel Policlinico di Roma - i genitori : 'L'ha presa in ospedale' : Una bambina di meno di due mesi è morta il 10 ottobre scorso - ma la notizia si è saputa ora - nel reparto di terapia intensiva Neonatale del Policlinico Umberto I di Roma per un'infezione contratta ...

Bari - Neonata muore in ospedale : disposta autopsia per chiarire le cause del decesso : Dramma all’ospedale San Paolo di Bari. La sera del 5 gennaio scorso è deceduta una neonata. La mamma era stata sottoposta a taglio cesareo due giorni dopo il ricovero. Disposto il sequestro della placenta, del cordone ombelicale e di alcuni tamponi biologici. Attesa per i risultati dell’autopsia.Continua a leggere

Neonata muore in ospedale - consegnata ai genitori in una scatola di cartone : famiglia sotto choc : E ha pure aggiunto: 'Questa è la prassi e non vale solo per il Libano, succede in tutti gli ospedali del mondo'. Difficile da credere.

Neonata muore in ospedale - consegnata ai genitori in una scatola di cartone : famiglia sotto choc : E ha pure aggiunto: 'Questa è la prassi e non vale solo per il Libano, succede in tutti gli ospedali del mondo'. Difficile da credere.

Neonata di due settimane muore dopo aver contratto l'herpes : "Contagiata con un bacio" : Ai genitori di Kiara Cummins è stato detto dai medici che la piccola ha contratto con tutta probabilità l'herpes simplex da...

Neonata contrae l’herpes e muore dopo 14 giorni dal parto : “L’ha uccisa un bacio” : La storia della piccola Kiara, morta dopo 15 giorni dalla nascita a causa di un herpes Neonatale, che le ha provocato anche un'infezione ai reni, trasmessa secondo i medici da un familiare o conoscente. La disperazione della mamma, Kelly Ineson: "Non avrei mai immaginato che mia figlia potesse essere uccisa da un bacio".Continua a leggere

Uk - Neonata muore dopo aver contratto l'herpes : 'L'ha uccisa un bacio' : Kelly Ineson, 30 anni, e il compagno Thomas Cummins, 26 anni, sono disperati e increduli. La loro piccola Kiara è morta a soli 14 giorni di vita, dopo aver contratto l'herpes. Con ogni probabilità, l'infezione è stata causata da un bacio datole da qualche parente o da un amico di famiglia. La triste vicenda, resa nota dal Daily Mail, è accaduta a Dewsbury, città della contea del West Yorkshire. Sempre in Gran Bretagna, a Brighton, nel 2017, ...

Neonata muore dopo aver contratto l'herpes - lo strazio della mamma : 'Un bacio ha ucciso mia figlia' : Una Neonata di sole due settimane è morta dopo aver contratto il virus dell'herpes per un bacio. È successo in Gran Bretagna, come riporta il Daily Mail: la piccola Kiara si è ammalata in pochi giorni ...