M5S-Lega | conflitto continuo Tutti i fronti del Governo gialloverde

Con la riforma di Inps e Inail M5S e Lega raddoppiano le poltrone : Cinquestelle e Lega negano che l'obbiettivo siano le teste dei due presidenti di Inps e Inail, Tito Boeri e Massimo De Felice, anche se il primo è da tempo in odore di rimozione, a causa delle ...

Sondaggi - Salvini sorride (la "sua" Lega un po' meno) : M5S inizia l'anno col freno a mano : Secondo l'ultimo Sondaggio Swg per Tg La7 leggero calo per l'area di governo. Lega al 32,2, M5s al 26,3. Salvini però ha un...

Referendum propositivo - maggioranza tratta per l’introduzione quorum. Lega : ‘Necessario - per M5S non è più tabù’ : Lega e M5s trattano sull’introduzione del quorum per il Referendum propositivo. Dopo le tensioni delle scorse ore perché i 5 stelle spingevano per non avere un limite minimo di elettori per far considerare valida la votazione mentre il Carroccio si opponeva, i due soci di governo vanno verso un accordo sulla soglia che dovrebbe aggirarsi intorno al 20 e 25 per cento. La Lega aveva in un primo momento presentato un emendamento al ddl di ...

Referendum con quorum al 33% Verso l'intesa M5S-Lega. Esclusivo : Il tema del Referendum propositivo e della modifica dell'articolo 71 della Costituzione sembra dividere la maggioranza con la Lega che si oppone alla proposta avanzata dal Movimento 5 Stelle di non inserire alcun quorum affinché la consultazione popolare sia valida... Segui su affaritaliani.it

Andrea Romano sul presidente di Rai Due : “Se fai gag sul M5S o la Lega vieni buttato fuori” : Andrea Romano non digerisce l’esclusione di Luca e Paolo da Rai 2 dopo aver fatto una gag su Toninelli “Un violento editto Freccero contro chiunque critichi il governo Lega/M5s: via Luca e Paolo da Rai2, colpevoli di averci fatto ridere su Toninelli. Una gag straordinaria, da rivedere prima che l’epurator Freccero la tolga anche dal web”. Lo scrive su Twitter il deputato pd Andrea Romano a proposito dei programmi ...

M5S-Lega - tutti i duelli tra Di Maio e Salvini alla riapertura delle Camere : È la settimana del ritorno al lavoro per i parlamentari. Le assemblee di Montecitorio e Palazzo Madama in realtà riapriranno i battenti mercoledì 9, ma già oggi in mattinata scadono i termini per la ...

Roberto Maroni : "Se M5S boicotta l'autonomia - la Lega deve rompere" : "Il Sud rema contro l'autonomia di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, i cittadini meridionali non la vogliono. E i grillini stanno cercando di assecondarli per evidenti ragioni elettorali". Parola di Roberto Maroni, che in una lunga intervista a Libero Quotidiano fa il punto sulla questione dell'autonomia e della situazione politica attuale.Maroni è chiaro:Se M5S boicotta l'autonomia, la Lega deve rompere, perché essa, come dice ...

Il referendum propositivo è il nuovo fronte tra Lega e M5S : Mentre dalla maggioranza emergono orientamenti diversi sulla questione dei migranti a bordo della Sea Watch, si apre un nuovo fronte tra Lega e M5s sul referendum propositivo senza quorum, tema molto caro ai pentastellati, che della democrazia diretta fanno una delle loro bandiere. In un'intervista al Tg3, il leader del Carroccio, Matteo Salvini, pur premettendo che "coinvolgere i cittadini è fondamentale" e ...

Che cosa c'è davvero dietro alla contesa tra Lega e M5S sul referendum propositivo : C'è un nuovo tema caldo nel governo, stavolta in tema di riforme costituzionali. Il sogno del M5s è il referendum...

Sondaggi 2019 : la Lega cresce ancora - prosegue il declino del M5S : Anno nuovo, Sondaggi nuovi. Ma il trend resta lo stesso evidenziato nelle ultime settimane del 2018, quelle "caldissime" del confronto nel governo e con l'Europa sulla manovra. Con la Lega che resta ben al di sopra della quota 30% e i 5 Stelle che vi si allontanano sempre pi, con una parabola che il

Matteo Salvini gela Luigi Di Maio sul referendum propositivo : Lega e M5S - altra frattura : Sarà il referendum propositivo il prossimo tema di scontro fra Lega e M5S? La questione arriverà in Aula alla Camera a metà gennaio e le distanze nella maggioranza sono ancora notevoli. A chiarire il pensiero della Lega ci pensa direttamente Matteo Salvini ai microfoni del Tg3. "Coinvolgere i cittad

Referendum propositivo - botta e risposta Lega-M5S sul quorum | : Il ministro dell'Interno sulla proposta di legge costituzionale, all'esame della commissione Affari costituzionali di Montecitorio: "Fondamentale coinvolgere cittadini". Fraccaro: "Decidono Camere". E ...

L’ex grillino De Falco : “Il contratto LEGA e M5S è un paravento - si uniranno anche alle europee” : L’ormai ex senatore grillino Gregorio De Falco ha deciso di togliersi un po’ di sassolini dalle scarpe Dopo che Luigi Di Maio lo ha fatto praticamente cacciare dal partito per aver messo in discussione il decreto Sicurezza e per le accuse lanciate contro i vertici grillini di essersi “appiattiti sui temi della LEGA”. Accuse che l’ex ufficiale della Guardia costiera rilancia in un’intervista ...

[Il retroscena] Il clamoroso dietrofront del M5S sulle auto ibride e l'attacco alla Lega : Il maggior carico di lavoro per la scrittura dei dei decreti è previsto, dalla relazione tecnica, per il ministero dell'Economia, che ne ha 26 da preparare, ma anche Luigi Di Maio sarà impegnato con ...