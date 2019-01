Inter | no al ricorso per la squalifica | ' Ma col Sassuolo fate entrare i bimbi'

Inter - niente ricorso su chiusura San Siro : "Ma fate entrare i bambini" : L' Inter non presenterà ricorso contro la chiusura per due turni dello stadio di San Siro per i fatti della partita contro il Napoli, ma chiede di aprire lo stadio ai bambini. Il club nerazzurro ha ...

Inter - nessun ricorso per il Meazza chiuso. La proposta : "Fate entrare i bambini" : L'Inter è stata punita severamente dal giudice sportivo in merito ai "buu" razzisti riservati a Kalidou Koulibaly durante il match contro il Napoli di Ancelotti. La squadra di Spalletti dovrà giocare le prossime due partite Interne contro Benevento, in Coppa Italia, e Sassuolo in campionato a porte chiuse. Il club di Corso Vittorio Emanuele ha subito preso una posizione, il giorno successivo al match vinto contro i partenopei, condannando ogni ...

Sul decreto sicurezza Interviene anche Bagnasco : “Serve giudizio di coscienza”. E il Piemonte pensa a un ricorso : La polemica sul decreto sicurezza non si placa. Dopo la rivolta dei sindaci e il botta e risposta con il ministro Salvini oggi scende in campo anche l’ex presidente della Cei, il cardinale Bagnasco. «Penso che nessuno voglia essere sovversivo, ma ci sono problemi che richiedono giudizi di coscienza» dice. I sindaci «dovranno prendere le loro decisi...

Marotta : «L’Inter non farà ricorso per la squalifica di San Siro» : La differenza con la Juventus Il nuovo amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta conferma a Sky Sport che il club nerazzurro non presenterà ricorso contro la squalifica di due giornate – l’Inter giocherà a porte chiuse – per razzismo. Conferma così una policy decisamente diversa rispetto a quella della sua società precedente: la Juventus. Marotta ha detto che l’Inter leggerà il dispositivo della sentenza, ...

La Cassazione : “lo scudetto del 2006 resta all’Inter” - respinto il ricorso della Juventus : La Cassazione nelle ultime ore ha respinto il ricorso della Juventus riguardo alla revoca dello scudetto 2006, il tricolore rimane quindi assegnato all’Inter, non risulta infatti un altro grado di giudizio, dunque di possibilità di ricorso. Il caso riguarda gli anni di Calciopoli, la retrocessione in Serie B dei bianconeri e due scudetti 2005 e 2006, il primo annullato e dunque non assegnato; il secondo assegnato all’Inter. Poi ...

