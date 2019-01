Il Solid Light Festival 2018 in un video di 3 minuti

wired

(Di martedì 8 gennaio 2019), tenutosi a Roma dal 19 al 27 ottobre scorsi, organizzato da Lazy Film nell’ambito dicittà, grazie al contributo di Fendi e la media partnership di Wired Italia, ha coinvolto oltre 100mila persone in sei serate tra il centro storico e l’Eur per l’evento di mapping più spettacolare d‘Italia.Un cortocircuito tra futuro e passato con Ulterior al Pantheon con cui gli Onionlab hanno costruito una narrazione tradesign e mapping, utilizzando oltre 200 barre led e proiettori laser di ultima generazione. Il percorso nel centro storico ha portato a Roma anche Romain Tardy, stella dell’arte digitale mondiale, che per l’occasione ha realizzato sul Tempio di Adriano una nuova opera, the Drift, in cui ha messo in scena la sua idea di futuro.Ci sono anche stati due mapping in stereoscopia a Piazza della Minerva e a Piazza Sant’Agostino (in cui sono stati ...