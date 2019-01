Il casco in bicicletta non va reso obbligatorio | indossarlo non salverà più vite

ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 gennaio 2019) Ammetto di essere tra quei ciclisti urbani che non amano troppi armamentari addosso. Ilè una (piccola) protezione in più e va benissimo consigliarlo. Ma non è salvavita e non va. Un caschetto leggero di plastica non può arginare la strage stradale dei ciclisti investiti e uccisi perlopiù dai mezzi a motore. In compenso avrà l’effetto perverso di penalizzare gli utenti deboli (e non inquinanti) della strada, che seppur investiti e feriti, potrebbero vedersi negati i risarcimenti, con la motivazione che non avevano ilL’obbligo deldarebbe una mazzata all’uso libero e illimitato delle bici in zone urbane (compbike sharing) e la diminuzione delle bici porterebbe a un aumento del traffico motorizzato, con relativo incremento di incidenti (è safety in numbers, “più bici ci sono, meno incidenti avvengono tra tutti gli utenti della ...