Ecobonus ed ecotassa per «pochi» modelli di veicoli

Manovra 2019 - Lecotassa e lEcobonus sono legge : Dopo il voto di fiducia di ieri, oggi 30 dicembre - ultimo giorno utile - la Camera dei deputati ha approvato definitivamente il disegno di legge bilancio per lanno 2019 con 313 voti favorevoli e 70 voti contrari (i deputati del Pd e di Liberi e Uguali non hanno partecipato al voto in segno di protesta). La legge, che sarà pubblicata domani sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore l1 gennaio 2019, contiene l'ecotassa sulle auto ...

Manovra 2019 - Lecotassa e lEcobonus sono legge : Con 327 sì e 228 no il governo ha ottenuto, per la terza volta in tre settimane, la fiducia sul disegno di legge bilancio che contiene la famigerata ecotassa sulle auto con emissioni di anidride carbonica superiori a 160 g/km e lecobonus per quelle fino a 70 g/km. Il provvedimento, che non è cambiato a Montecitorio rispetto al testo approvato il 23 dicembre al Senato, sarà pubblicato nei prossimi giorni sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in ...

Ecotassa ed Ecobonus - ecco tutti i modelli che ne beneficeranno. E quelli colpiti : Alla fine ecobonus ed “ecomalus” saranno realtà, pur modificati rispetto alla prima versione dell’emendamento. A pagare la nuova tassa ambientale saranno le automobili con emissioni di CO2 superiori a 160 g/km (calcolate secondo ciclo NEDC) immatricolate fra il 1° marzo 2019 e il 31 dicembre 2021. Quattro gli scaglioni previsti, dai 1.100 euro per i modelli che emettono da 161-175 g/km fino ai 2.500 euro per quelli sforano i 250 g/km. ...

Ecobonus - ecotassa : le ultime modifiche : Il sottosegretario alle Infrastrutture Dell'Orco: ecotassa su inquinanti, salve le utilitarie. Previsto un bonus fino a 6mila euro per l'acquisto di auto elettriche e ibride - Il provvedimento sulle ...

Ecotassa - Di Maio : non ci sarà - solo Ecobonus : Verrà messo su auto elettriche, ibride e metano contro inquinamento - "Non ci sarà nessuna tassa sull'auto delle famiglie degli italiani ne' nuove ne' in uso". A parlare così in mattinata è il ...