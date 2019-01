CALCIOMERCATO Juventus e Genoa: trattativa Sturaro-Romero

lanotiziasportiva

: La #Juventus si muove, Paratici a Milano per incontrare il Genoa: sul tavolo Romero e Sturaro [?@romeoagresti] - GoalItalia : La #Juventus si muove, Paratici a Milano per incontrare il Genoa: sul tavolo Romero e Sturaro [?@romeoagresti] - GoalItalia : #Juventus e #Fiorentina al lavoro per decidere il futuro di #Pjaca: i viola vorrebbero tenerlo fino a fine stagione… - GoalItalia : La #Juventus lavora sulle plusvalenze: Mendes può portare 20 milioni per Rogerio, possibili le cessioni di Audero e… -

(Di martedì 8 gennaio 2019)/ Incontro all’hotel Parigi di Milano tra. Le due società pensano a un possibile scambio tra Stefanoe Cristian. Il centrocampista di proprietà bianconera, è rientrato dal prestito allo Sporting Lisbona, dove non ha mai giocato a causa di un infortunio.Secondo Sky Sport, lapensa ad un suo trasferimento alin cambio di, difensore classe 1998, 11 presenze e un gol in Serie A e una delle promesse di questo inizio stagione. Il club rossoblu non vuole privarsi del difensore argentino ed molto probabile che le due società concludano l’affare nella sessione estiva di mercato.La Notizia Sportiva - Il web magazine sportivo.