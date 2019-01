Ue | Brunetta | FI | | Italia come sorvegliato speciale | conti pubblici attesi da 6 mesi

Manovra - Brunetta fa la sua previsione : 'Il 2019 sarà un anno di recessione per l'Italia' : Con un post sul suo blog personale 'Free News Online', il deputato ed accademico italiano Renato Brunetta ha rilasciato le sue valutazioni sui punti di criticità della Manovra di bilancio targata M5S-Lega, focalizzando l'attenzione sull’andamento dell'economia italiana nell'anno in corso. Brunetta: 'Il rischio recessione per l'Italia è ad un passo' Per l’economista di Forza Italia, a causa di fattori sia interni che esterni, il 2019 si accinge ...

Brunetta : 'Salvini ci ha tradito - M5S-Lega mettono le mani nelle tasche degli italiani' : Ieri a Montecitorio, è intervenuto il deputato forzista Renato Brunetta che oltre a discutere dei punti di criticità di questa legge di bilancio, ha criticato pesantemente il vicepremier e ministro dell'interno Matteo Salvini. L'economista ha nuovamente rimproverato al leader del Carroccio di aver dato vita insieme ai grillini ad una maggioranza governativa innaturale e dannosa per tutti i cittadini italiani. L'ex ministro per la Pubblica ...

Brunetta : 'italiani devono essere pazzi o ubriachi per approvare una Manovra come questa' : Intervistato dall'agenzia nazionale Adnkronos, l'ex ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione Renato Brunetta si è scagliato impetuosamente contro le misure contenute nella legge di bilancio 2019, sottoscritta dal Governo M5S-Lega. Brunetta: 'Commissione Ue potrebbe riprendere in esame procedura d'infrazione' Il deputato di Forza Italia ha infatti sottolineato che il vicepresidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis ha ...

Brunetta : ''In 6 mesi questo Governo ha fatto perdere agli italiani 250 miliardi di euro' : Intervenuto ieri alla Camera dei Deputati, il deputato ed economista Renato Brunetta ha comunicato le sue valutazioni sulla manovra di bilancio dopo l'arretramento con l'Ue da parte del Governo gialloverde sul deficit, dal 2,4% al 2,04%. A questo proposito, il deputato forzista ha esordito, sbeffeggiando prima Casalino e poi il vicepremier Di Maio: "Quel genio della comunicazione di Rocco Casalino si è inventato una cosa che suonava bene e cioè, ...

Legge di Bilancio : Brunetta - FI - Bankitalia conferma crollo borsa e impoverimento famiglie causati da governo : Roma, 24 nov 13:27 - , Agenzia Nova, - Il deputato di Forza Italia e responsabile della politica economica del partito, Renato Brunetta, commenta, in una nota, i dati forniti ieri... , Com,

Brunetta : 'Sto dalla parte dell'Italia - quando ho visto bocciare la manovra - ho sofferto' : Il deputato di Forza Italia Renato Brunetta ieri sera è intervenuto alla Camera per rivolgersi direttamente al Presidente del Consiglio Conte, facendo il punto della situazione dopo la bocciatura definitiva della manovra di bilancio da parte della Commissione Europea. L'ex ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione ha esordito in aula dicendo: "Ieri la Commissione Europea ha avviato contro l'Italia una procedura d'infrazione ...

Brunetta : "Conte con il burocratese offende gli italiani" : Ha usato toni severi e molto accesi quando si è rivolto al presidente del Consiglio. Lo ha fatto in Aula, durante il dibattito dopo l'informativa di Giuseppe Conte sulla manovra, bocciata da Bruxelles. Renato Brunetta, a tratti, ha scelto un linguaggio forte, più incisivo. Soprattutto quando ha avvertito il capo del governo giallo-verde di non portare il Paese nel baratro.[[video 1606178]]"Mi aspettavo da lei, signor presidente del Consiglio, ...

Renato Brunetta - il delirio contro Luca Zaia : ora in Forza Italia lo vogliono cacciare : In Forza Italia è ormai in atto un ammutinamento che rischia di affondare la barca con tutti gli ufficiali a bordo. Il primo che rischia di pagare carissimo è il battagliero Renato Brunetta , reduce ...