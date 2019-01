T-REX GLI AMICI NON SI MANGIANO

Theresa May difende l'accordo sulla BREXit : "In gioco il cibo in tavola delle famiglie inglesi" : Theresa May in trincea: in un articolo per il Mail on Sunday avverte i parlamentari intenzionati a bocciare il suo accordo con l'Unione Europea sulla Brexit che se non sosterranno la sua intesa, la democrazia britannica potrebbe subire dei danni e allo stesso tempo molti britannici potrebbero perdere il lavoro.I suoi oppositori, scrive May, "devono realizzare che stanno facendo correre dei rischi alla nostra democrazia", e dovrebbero anche ...

Il governo britannico ha fatto firmare degli accordi di segretezza alle aziende in vista di BREXit : Diverse aziende farmaceutiche sono state invitate a firmarli per evitare che circolassero informazioni potenzialmente impressionanti sull'ipotesi di un "no deal"

BREXit - colpo di grazia agli europei : L'Europa precipita nella psicosi del no deal. In attesa del tormentato voto del 14 gennaio, Londra e Bruxelles si preparano allo scenario peggiore: l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea senza ...

BREXit - gli immigrati saranno selezionati in base alle competenze : ... Philip Hammond, e il ministro del Commercio, Greg Clark, una riduzione improvvisa dei immigrati dall'Unione europea, soprattutto in settori chiave, potrebbe minacciare l'economia. E infatti fonti ...

BREXit - la scure sugli europei : i visti saranno limitati a un solo anno La guida : Nell'era post Brexit l'immigrazione a Londra sarà gestita sulla base delle competenze e non delle origini, senza alcuna corsia preferenziale per le persone provenienti dai Paesi dell'Ue

Il Consiglio Europeo non ha fatto concessioni su BREXit : Theresa May aveva chiesto ai suoi colleghi europei alcune modifiche all'accordo, ma ha ricevuto soltanto dei "no"

Ecco il piano per fermare - volendo - gli orologi della BREXit : Bruxelles. Di fronte al caos a Westminster, fermare l’orologio della Brexit è possibile, perfino auspicabile, forse indispensabile, se si vuole evitare il disastro di un’uscita caotica del Regno Unito e danni per l’Unione europea. E’ questo il messaggio che alcuni leader hanno indirizzato durante il

BREXit : Tusk - i 27 vogliono aiutare May : ANSA, - LONDRA, 11 DIC - E' stata "una discussione lunga e franca con la premier Theresa May, prima del summit sulla Brexit. E' chiaro che i 27 Paesi Ue vogliono aiutare, la domanda è come". Così il ...

BREXit : Tusk - i 27 vogliono aiutare May : ANSA, - LONDRA, 11 DIC - E' stata "una discussione lunga e franca con la premier Theresa May, prima del summit sulla Brexit. E' chiaro che i 27 Paesi Ue vogliono aiutare, la domanda è come". Così il ...

BREXit - Juncker : "Accordo raggiunto è il migliore e unico possibile" - : Il presidente della Commissione Ue incontrerà May questa sera ma ha ribadito: "L'intesa sul recesso non verrà riaperta". "Irlanda non sarà lasciata sola", ha aggiunto. Ieri la premier aveva rinviato ...

BREXit - la palla passa agli inglesi. Ora che lo sanno votino o chiedano una proroga : Stamattina la Corte di giustizia europea si è pronunciata positivamente sulla revocabilità unilaterale della notifica di recesso dall’Unione da parte di uno Stato membro, secondo l’articolo 50 del trattato sull’Unione Europea. Queste le conclusioni della Corte: “L’articolo 50 TUE deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro abbia notificato al Consiglio europeo, conformemente a tale articolo, la ...

BREXit - Tusk : giovedì Consiglio europeo : 21.22 Il presidente del Consiglio europeo Tusk ha deciso di "convocare un Consiglio sulla Brexit" giovedì. Lo ha annunciato su Twitter. "Non rinegozieremo l'accordo, e in particolare il backstop, ma siamo pronti a discutere su come facilitare la ratifica del Regno Unito", spiega Tusk. "Il tempo sta finendo.Discuteremo anche della nostra preparazione a uno scenario di mancata intesa".

BREXit - la mossa della May : puntare sull’ultimo Consiglio Ue per evitare il “no deal” e salvare il governo (e la faccia) : Theresa May tira il freno di emergenza della Brexit, annunciando che il voto del Parlamento di Londra, previsto per martedì, sarà rinviato. La decisione del primo ministro è figlia della probabile e pesante sconfitta a Westminster che avrebbe potuto compromettere la sopravvivenza dell’esecutivo. Ipotesi resa ancora più probabile dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea che dà la possibilità al Regno Unito di bloccare ...

BREXit - May rinvia il voto in Parlamento per evitare la disfatta. Gli otto scenari possibili : La Gran Bretagna entrerebbe nello Spazio Economico Europeo, restando quindi nel mercato unico e non ci sarebbero contraccolpi per l'economia. Al contrario della Norvegia, dovrebbe restare anche nell'...