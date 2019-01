Salvini in divisa | ci dà davvero fastidio il gesto o soltanto lui?

Salvini e la divisa 'abusiva' - protesta il sindacato dei pompieri : 'Uso improprio' : C'è quella di lui al cellulare, quella in posa con un drink sulla neve o magari l'altra, quella con un arancino a Catania. Senza contare i selfie, da solo, con gli amici, con i fan: tutte foto che il ...

Matteo Salvini denunciato dal sindacato dei pompieri per "uso improprio della divisa" : Il sindacato dei Vigili del Fuoco contro Matteo Salvini. Come riportato da Repubblica, la piccola sigla Usb ha sporto denuncia contro il ministro dell'Interno per "porto abusivo di divisa". Il riferimento è all'abitudine del vicepremier leghista di indossare pubblicamente le divise e i giacconi di ordinanza dei reparti di Polizia e Vigili del Fuoco.Consuetudine che non piace affatto al coordinatore nazionale Usb dei pompieri, Costantino ...

