Lui la rifiuta | lei lo stalkera con 159mila sms | Farò sushi con i tuoi reni

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Un rifiuto amoroso non accolto con setà, che ha portato una 31enne dell'Arizona a diventare una vera e propria stalker. Jacquelyn Ades, estetista dell'Arizona, ha inviato benmessaggi all'uomo che l'aveva respinta dopo il primo appuntamento. Lo riporta il Daily Mail.La persecuzione si è consumata nei mesi scorsi e la donna era stata fermata dalle forze dell'ordine a maggio, mentre ora aspetta di essere processata per stalking. La polizia ha scoperto che, nel giro di poco meno di un anno, la donna aveva inviato bensms all'uomo che, conosciuto su un sito di incontri, non aveva voluto saperne di continuare con lei una frequentazione dopo il loro primo ed unico appuntamento.Jacquelyn Ades non l'ha presa bene ed ha iniziato a perseguitarlo, inviandogli circa 500 sms al giorno. Nel mese di aprile era riuscita addirittura ad introdursi in casa casa ...