La settimana NBA del 08-01-2019

(Di martedì 8 gennaio 2019) Le porte girevoli del roster e del quintetto dei Raptors, la rotazione continua degli uomini sul parquet e in panchina, non cambiano la sostanza nella marcia dei canadesi: Toronto continua a vincere, restando la miglior squadra dell’NBA per record e numero di successi conquistati. L’ultimo è arrivato contro Indiana, cliente scomodo che a Est continua a confermarsi più costante nei risultati rispetto alle più quotate Philadelphia e Boston. Ai ragazzi di coach McMillan però non è bastato un quintetto tutto in doppia cifra, guidato dai 21 punti e nove rimbalzi di Bojan Bogdanovic e dalla doppia doppia da 16 +11 (e sei assist) di Domantas Sabonis – promosso titolare vista l’assenza di Myles Turner per un problema alla spalla destra. No, ha vinto Toronto con merito, godendosi il miglior Norman Powell della stagione e tirando fuori anche dai giocatori meno utilizzati qualcosa di buono. Il ...