Io non sono imparziale

Elena Sofia Ricci - 'abusata a 12 anni'/ "Fu mia madre a consegnarmi al mio orco - non ne sono ancora uscita" : Elena Sofia Ricci, rivelazione choc: 'un uomo abusò di me a 12 anni'. Dopo la morte della madre l'attrice ne parla liberamente 'Fu lei a consegnarmi...'.

Migranti : dirigente Anagrafe - 'non sono paladino diritti - eseguo ordini Orlando' : Palermo, 7 gen - (AdnKronos) (di Manuela Azzarello) - Nessuna volontà di fare "il paladino dei diritti dei Migranti. Il sindaco mi ha inviato una disposizione e io sono tenuto ad applicarla". Così Maurizio Pedicone, capoarea del servizio Anagrafe del Comune di Palermo, commenta all'Adnkronos il prov

Migranti : dirigente Anagrafe - 'non sono paladino diritti - eseguo ordini Orlando' (2) : (AdnKronos) - Pedicone non intende entrare nel merito "politico" della questione. "Potrei anche non essere d'accordo - afferma - ma non posso comunque non attenermi a quanto richiesto dal primo cittadino. Posso dire però che le leggi si applicano, possono piacere o no". E aggiunge: "Orlando fa polit

Ascoli - barista caccia cliente omosessuale : “Sono nazista - non voglio gay nel mio locale” : Raniero Bertoni, un uomo di 54 anni di Ascoli Piceno, tre giorni fa è stato minacciato e inseguito da un barista. "Mi ha detto: 'Sono nazista, i gay non devono entrare in questo locale'. Poi ha alzato il braccio per colpirmi. Per fortuna sono riuscito a scappare".Continua a leggere

I porti italiani non sono mai stati chiusi : Mentre continua l’impasse diplomatica sullo sbarco di 49 persone a bordo di due navi umanitarie, Matteo Salvini pubblica i dati degli arrivi in Italia nel 2018 che mostrano che, malgrado gli annunci, i porti sono ancora aperti. Leggi

Francesco Chiofalo non si fa vedere in video : 'Perdonatemi - sono stato un po' male' : Ormai, manca davvero poco al delicatissimo intervento chirurgico al quale si dovrà sottoporre Francesco Chiofalo. L'ex concorrente di Temptation Island dovrà affrontare una lunga operazione di rimozione di una massa tumorale al cervello. In questi giorni è stato, ovviamente, poco attivo sui social ma ieri ha deciso di tornare con delle Instagram Stories nelle quali, però, è stato molto criptico e non ha voluto mostrarsi in volto. Nei video il ...

Caro Bolsonaro - gli indigeni sono le radici dell’umanità. Un patrimonio che non possiamo perdere : Nella foto sono con Sabino Huni Kuin, Pajé e Cacique della Aldeia Novo Segredo, Alto Rio Jordao, Acre (Amazzonia). Luogo dove ci troviamo al momento di questo selfie Ho riflettuto a lungo prima di scrivere queste prossime righe. Io in Brasile ci vivo e la situazione non si prospetta facile. D’altra parte ritengo necessario fare alcune puntualizzazioni, come se parlassi al presidente Bolsonaro stesso. Gandhi, che non era comunista, sosteneva che ...

Klonona : Cancellato il film ma ci sono ancora speranze per un terzo capitolo : sono trascorsi diversi anni dall’ultima volta che abbiamo sentito parlare di Klonoa. Recentemente un team era al lavoro sull’adattamento cinematografico della saga, purtroppo però il film di Klonoa non vedrà la luce. Klonoa: Addio al film ma ci sono ancora speranza per un nuovo gioco? Il creatore del Manga “Hiroshi Ariga” ha dichiarato su Twitter: Devo condividere con voi un aggiornamento che non vi ...

Reddito di cittadinanza - se i soldi non ci sono l'assegno si restringe. Ma il governo nega : Il testo del provvedimento contro la povertà, fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle, potrebbe essere pronto a breve. Già a partire da aprile. Ma nella versione ormai quasi definitiva del decreto ...

Uomini e Donne - Tommaso Scala : "Flavia Fiadone? non fu completamente sincera con me. Oggi - sono fidanzato e spero di metter su famiglia" : Durante l'edizione 2013/14 di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi che tornerà in onda su Canale 5 dopo le feste, uno dei tronisti in carica era Tommaso Scala, ex partecipante del trono Ragazzi e Ragazze (esperimento di Uomini e Donne nel 2012, che durò soltanto pochi mesi), che terminò il proprio percorso sul trono, scegliendo la corteggiatrice Flavia Fiadone.Tommaso Scala ha ripercorso la propria esperienza a Uomini e Donne ...

Valentina : «Sono un’orfana speciale - lo Stato non può ignorarmi» : Valentina Belvisi e sua madre Rosanna Valentina Belvisi e sua madre Rosanna Valentina Belvisi e sua madre Rosanna Valentina Belvisi e sua madre Rosanna Valentina Belvisi e sua madre Rosanna Valentina Belvisi e sua madre Rosanna Valentina Belvisi e sua madre Rosanna Valentina Belvisi e sua madre Rosanna Valentina Belvisi e sua madre Rosanna Valentina Belvisi e sua madre Rosanna Valentina Belvisi e sua madre Rosanna Che sua madre era stata ...

MotoGp – Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello non sono soli sulla neve - reunion di piloti a Madonna di Campiglio [FOTO] : Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sulla neve: i due piccioncini però non sono soli a Madonna di Campiglio, con loro anche una divertente combriccola di piloti La gettonatissima Madonna di Campiglio a Capodanno è stata meta vacanziera, tra gli altri, anche di Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi. Dopo i festeggiamenti per il primo dell’anno, i due fidanzati stanno trascorrendo altri giorni all’insegna del ...

Tour de Ski - Francesco De Fabiani : “Sono rammaricato - volevo vincere. Domani spero di non soffrire sul Cermis” : Che emozioni dalla 15 km a tecnica classica della mass start in Val di Fiemme, valida per il Tour de Ski 2019. Francesco De Fabiani si è confermato su livelli eccellenti ed è giunto secondo, dispuntando una gara da primattore, cercando il successo con un attacco molto coraggioso negli ultimi 500 metri. La sfida in volata appassionante con il norvegese Johannes Høsflot Klæbo sorride allo scandinavo ma resta l’eccezionale prova disputata dal ...