Il governo si spacca sui migranti | anche Conte pensa di aprire i porti

governo spaccato sui migranti : Di Maio apre - Salvini non cede. E Conte medita : Il braccio di ferro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sulla sorte dei 49 migranti delle navi Ong, Sea Wathc e Sea Eye, continua. Dopo la presa di posizione di ieri del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dello stesso ministro del Lavoro, Di Maio ha rilanciato le accuse all'Unione Europea e a Malta colpevoli di voltare lo sguardo dall'altra parte rispetto ai rischi delle persone ospitate a bordo. Di Maio si e' riferito in particolare ...

Belgio - premier Charles Michel annuncia le dimissioni. governo si era spaccato dopo l’ok al Global Compact : Il premier belga Charles Michel ha annunciato le sue dimissioni in un discorso in parlamento, spiegando che comunicherà la sua decisione al Re Filippo. Nei giorni scorsi il Global Compact sui migranti aveva provocato una spaccatura nell’esecutivo. Le dimissioni dovranno essere accolte dal sovrano, che – riferiscono i media locali – potrebbe congelare la situazione in attesa di ulteriori sviluppi. Il 9 dicembre i ministri nazionalisti ...

'Sono terroristi' - 'Tutelare i militari'. Il governo si spacca su Hezbollah : Non si placano le polemiche sui "terroristi islamici" che ha portato a frizioni tra il ministero dell'Interno e quello della Difesa. Attori protagonisti della "lite" istituzionale sono Matteo Salvini e Elisabetta Trenta, sostenuta da Luigi di Maio. Da una parte il leghista che, in visita in Israele, definisce Hezbollah una organizzazione terroristica e dall'altra la grillina che lo bacchetta sulla "questione di metodo" non condividendo le parole ...

Global Compact - si allunga lista dei Paesi assenti. In Belgio il sì spacca il governo : Lunedì e martedì il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non sarà a Marrakech, dove è in programma la conferenza intergovernativa chiamata ad adottare il Global Compact per la migrazione: l’accordo stilato sotto l’egida delle Nazioni Unite che si pone l’obiettivo di garantire una gestione completa dei fenomeni migratori internazionali. Il governo italiano, come aveva annunciato Matteo Salvini, aspetterà il voto del Parlamento, ...

Belgio : Global Compact spacca governo - tre ministri verso addio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Eco-litigi : il governo si spacca sulla tassa per le auto inquinanti : La nuova tassa che penalizza i proprietari di auto ad alto impatto di Co2 fa discutere gli alleati di governo: secondo i 5...

Migranti - governo diviso sul Global CompactSpaccatura M5s-Lega anche a BruxellesConte : "La decisione spetta al Parlamento" : Lega e M5s divisi sul Global compact for migration, il patto internazionale per garantire a livello internazionale una "migrazione sicura, ordinata e regolare". Conte si era impegnato davanti all'Onu, ora dichiara che la decisione spetterà al parlamento. Protesta il Pd

Sindacati spaccati sul nuovo contratto Fca : "Il governo faccia la sua parte" : Quando si parla di Fiat e di Fca, si parla nella sola Italia di decine e decine di migliaia di lavoratori. Le tute blu della...