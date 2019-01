E' nato prima l' odio o l' ignoranza?

Ilenia Lazzarin - mamma per la prima volta : è nato Raoul : Ilenia Lazzarin è in dolce attesaIlenia Lazzarin è in dolce attesaIlenia Lazzarin è in dolce attesaIlenia Lazzarin è in dolce attesaIlenia Lazzarin è in dolce attesaIlenia Lazzarin è in dolce attesaIlenia Lazzarin è in dolce attesaIlenia Lazzarin è in dolce attesaIlenia Lazzarin è in dolce attesaIlenia Lazzarin è in dolce attesaIlenia Lazzarin è in dolce attesaIlenia Lazzarin è in dolce attesaFiocco azzurro per Ilenia Lazzarin e il marito ...

Serie A - i migliori Under 21 della prima parte di campionato : La Uefa ha stilato la top 11 dei migliori Under 21 della prima parte del campionato italiano. Sei su undici sono italiani: buona notizia per i ct Di Biagio e Mancini, che nella Nazionale maggiore ha inserito in pianta stabile Nicolò Barella. In porta, l’azzurrino di origini indonesiane Emil Audero, estremo difensore della Sampdoria. Nella difesa a 3, trovano posto Milenkovic (Fiorentina), Bastoni (Parma) e Romero (Genoa), ...

Battaglia in Senato prima del sì alla manovra. Dal 27 dibattito alla Camera : L'Aula alle 3 del mattino ha dato il via libera alla Legge di bilancio: 167 voti favorevoli, 78 i contrari con il Pd che si astiene annunciando il ricorso alla Consulta. 'Orgogliosi di quello che ...

Maxiemendamento - un storia infinita. Caos in Senato prima della fiducia. Proteste delle opposizioni : opposizioni in rivolta. La manovra tornerà il 27 dicembre in commissione Bilancio alla Camera, l'indomani in aula. Il varo definitivo slitta così presumibilmente al 29 dicembre - Rinvio dopo rinvio, ...

È morto il geofisico Enzo Boschi - il papà dell'Ingv. Prima condannato e poi assolto per il terremoto dell'Aquila : E' morto il geofisico Enzo Boschi, a lungo alla guida dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Lo si apprende da ricercatori dell'istituto, che Boschi ha diretto per 12 anni, fino al 2011. In precedenza Enzo Boschi era stato a capo dell'Istituto Nazionale di Geofisica, dal quale è nato l'Ingv. I funerali sono previsti il 24 dicembre a Bologna. Avrebbe compiuto 77 anni in febbraio.Nato ad Arezzo nel 1942, Enzo Boschi si ...

Jake Borelli sulla prima storia d’amore gay al maschile di Grey’s Anatomy : “Levi Schmitt mi somiglia - anch’io ho fatto coming out” : Tra le novità più interessanti di questa stagione del medical drama c'è sicuramente la prima storia d'amore gay al maschile di Grey's Anatomy, interpretata da Jake Borelli nel ruolo dello specializzando Levi Schmitt - detto "Occhiali" - e dall'italocoreano Alex Landi in quello del chirurgo ortopedico Nico Kim. Grey's Anatomy ha raccontato spesso l'omosessualità attraverso pazienti e casi clinici, ma mai con una storia tra due medici uomini. E ...

Salvini - prima retromarcia sul capo ultrà condannato 'Se avessi saputo - avrei evitato' : Fino a ieri non era tornato sui suoi passi, Matteo Salvini. Aveva difeso le sue scelte sulla festa con gli ultrà rossoneri e la calorosa stretta di mano con Luca Lucci , capo della curva sud del Milan,...

Nuoto - l’allenatore della Pellegrini : “prima Tokyo 2020 - poi penserà ad altro” : Matteo Giunta, allenatore della Pellegrini, ha parlato di quello che potrebbe accadere dopo le Olimpiadi del 2020 “Siamo molto soddisfatti di questa medaglia in vasca corta. L’obiettivo sono sicuramente le Olimpiadi di Tokyo 2020, poi credo che Federica decida di pensare ad altro“. Lo dice Matteo Giunta, allenatore della Pellegrini, parlando del futuro della campionessa azzurra del Nuoto sul palco della cerimonia di ...

Primavera - Coppa Italia : Milan eliminato dal Palermo. Ok Inter e Atalanta : Penultimo in classifica, e ora anche fuori dalla Coppa Italia. È un momentaccio per la Primavera del Milan, eliminata, 1-3, dal Verona, quarto nel girone A di Primavera 2, a -11 dalla capolista ...

Pensioni - arriva la sanatoria sui contributi non versati : l'affare per smettere di lavorare prima : Nel maxi-emendamento alla Legge di Bilancio ci sarà anche una sanatoria sui contributi non versati per la pensione . Il meccanismo pensato dal governo assomiglia a un riscatto di contributi non ...

Baldissoni : 'Ci auguravamo il Porto - non è andata male. Di Francesco? Nei momenti no pagano prima gli allenatori' : Il direttore generale della Roma , Mauro Baldissoni , ha parlato a Sky Sport da Nyon al termine dei sorteggi degli ottavi di Champions League che hanno visto i giallorossi accoppiati al Porto. IL SORTEGGIO - 'La Roma deve essere la Roma e affrontare qualsiasi avversario. ...

‘Shooting data’ – Presentata al Trap Concaverde di Lonato del Gard la prima piattaforma digitale del Tiro a volo : Anteprima al Concaverde per Shooting Data, la prima piattaforma digitale al mondo per il Tiro a volo E’ stata Presentata in anteprima sabato scorso, al Trap Concaverde di Lonato del Garda, Shooting Data, una vera e propria piattaforma digitale, un autentico passo avanti nel modo di allenarsi e agevolare il tiratore a migliorare le proprie performance nella pratica del Tiro a volo. Il sistema, infatti, si prefigge in primis di aiutare ...

Laura Boldrini insultata al check in a Fiumicino e sull'aereo : 'Prima gli italiani - vergogna' - uomo allontanato da hostess e passeggeri : 'Prima gli italiani, vergogna, prima gli italiani ' . Un uomo sulla sessantina, visibilmente alterato, ha attaccato così Laura Boldrini a Fiumicino, mentre faceva il check-in al gate di imbarco per ...

Inizio bagnato per la Formula E : la prima pole è di Da Costa : Inizio bagnato, Inizio fortunato? A Riad si è abbattuto un vero e proprio acquazzonne poco prima dell'alba e le libere sono state cancellate facendo ritardare anche le qualifiche che si sono disputate ...