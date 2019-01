Di Maio ai gilet gialli francesi | ' Non mollate i 5 stelle vi sostengono'

Luigi Di Maio annuncia l'appoggio ai gilet gialli : 'Non mollate - siamo con voi. Vi diamo anche Rousseau' : ' gilet gialli , non mollate!'. A sguainare le spade è Luigi Di Maio che, forse in vista delle elezioni europee e per ottenere più consensi, sostiene il movimento francese di protesta e, dal Blog ...

Di Maio si schiera con i Gilet Gialli : 'Non mollate' : In post apparso sul blog del Movimento 5 Stelle il Vicepremier Di Maio si è schierato dalla parte dei Gilet Gialli, affermando che la loro protesta è animata dagli stessi principi del suo partito. Ha inoltre offerto la disponibilità di alcune funzioni della piattaforma Rousseau nel caso il movimento francese di protesta fosse interessato a utilizzarla. Ha quindi concluso con un attacco diretto nei confronti del ministro dell'interno francese ...

Salvini corregge Di Maio : “no alle violenze dei gilet gialli” : Matteo Salvi interviene sulla protesta francese precisando come Luigi Di Maio non rappresenti le posizioni del Governo e degli italiani.

Di Maio a Gilet gialli : ‘Non mollate. Avete stesso spirito del M5s - vi offriamo Rousseau per democrazia diretta’ : Un post scritto in forma di lettera in sostegno dei Gilet gialli. “Non mollate”, è l’incipit dell’intervento di Luigi Di Maio sul Blog delle Stelle rivolto al movimento di protesta francese. “Il Movimento 5 stelle è pronto a darvi il sostegno di cui Avete bisogno”, ha scritto il leader M5s. “Come voi, anche noi, condanniamo con forza chi ha causato violenze durante le manifestazioni, ma sappiamo bene che ...

