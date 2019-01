Dakar 2019 | tutte le classifiche e i distacchi

Dakar 2019 - risultati prima tappa camion e quad : Nikolaev e Cavigliasso centrano il bersaglio grosso nella “Lima-Pisco” : Potremmo definirla la giornata delle conferme per quanto riguarda i camion e i quad al termine della prima tappa “Lima-Pisco” di questa Dakar 2019. Lungo gli 84 km della prima speciale della Maratona del deserto, nella gara riservata ai mezzi pesanti, il russo Eduard Nikolaev ha fatto la differenza, iniziando la propria scalata al terzo sigillo nell’Odissea motoristica. L’alfiere del Kamaz-Master ha impresso il proprio ...

Dakar 2019 : prima tappa ad Al-Attiyah e Barreda : La sabbia non è mai stata tra i migliori amici dell'asso alsaziano, costretto anche a guidare una vettura di un team privato, la PH Sport, e certo non tra le più performanti del lotto: per lui il ...

Dakar 2019 – La prima tappa a Nasser Al-Attiyah e Joan Barreda Bort : La prima tappa della Dakar 2019 si è appena conclusa: vincono Nasser Al-Attiyah nella categoria auto e Joan Barreda Bort tra i piloti in sella alle moto Nella prima tappa della Dakar 2019, che da Lima è giunta a Pisco, il principe qatariota Nasser Al-Attiyah per la categoria auto e lo spagnolo Joan Barreda Bort tra le moto, trionfano sui competitor. La frazione inaugurale della competizione rallistica di 331 chilometri Barreda Bort, in ...

Dakar 2019 - 1ª tappa : Al-Attiyah subito all'attacco : La prima tappa della Dakar 2019 è stata ancora troppo breve per poter far parlare di distacchi veri e propri, con i suoi 84 km di prova speciale sui 331 totali che separavano la partenza da Lima e l'...

Classifica Dakar 2019 Auto - la graduatoria ed i distacchi. Nasser Al-Attiyah in vetta - Carlos Sainz insegue : Coraggio, temerarietà, e sangue freddo: sono questi gli ingredienti che accompagnano una delle corse che hanno fatto la storia, giunta quest’anno alla 41esima edizione. Si parla della Dakar, l’undicesima in Sud America e la prima solo nel territorio peruviano, capace di attirare e di far male nel breve volgere di un istante. Si pensa ad uno dei primattori di questo rally: Fabrizio Meoni, re nel 2001 e nel 2002 in sella alla KTM e ...

Dakar 2019 - risultati prima tappa auto : Nasser Al-Attiyah domina la speciale Lima-Pisco - Carlos Sainz alle sue spalle : Parlare di dominio forse potrebbe sembrare esagerato ma rispecchia la prestazione di Nasser Al-Attiyah sulla sua Toyota nella prima tappa “Lima-Pisco” della Dakar 2019. 84 km di prova speciale letteralmente divorati dal qatariano che, fin dalle prime battute, ha messo il proprio marchio su questo esordio. Si immaginava che un percorso “sabbioso” potesse essere particolarmente adatto all’auto nipponica. Ebbene, le ...

Classifica Dakar 2019 Moto - la graduatoria ed i distacchi. Comanda Joan Barreda : Coraggio, temerarietà, e sangue freddo: sono questi gli ingredienti che accompagnano una delle corse che hanno fatto la storia, giunta quest’anno alla 41esima edizione. Si parla della Dakar, l’undicesima in Sud America e la prima solo nel territorio peruviano, capace di attirare e di far male nel breve volgere di un istante. Si pensa ad uno dei primattori di questo rally: Fabrizio Meoni, re nel 2001 e nel 2002 in sella alla KTM e ...

Dakar 2019 - risultati prima tappa moto : Joan Barreda trionfa davanti a Quintanilla ed a Brabec. L’armata KTM insegue : Giorno di spettacolo e giorno di esordio nella Dakar 2019. La “Lima-Pisco” di 247 km, 84 dei quali di prova speciale, ha dato il via alle danze ed alcuni aspetti interessanti si sono potuti notare questo avvio nella Maratona del deserto. Nella gara riservata alle moto, lo spagnolo Joan Barreda, in sella alla Honda, è stato devastante in questa stage 1, interpretata in maniera magistrale. Praticamente davanti a tutti fin dal primo ...

Dakar 2019 - al via l’edizione numero 41 del rally più duro del mondo : “Con la sabbia e le dune peruviane si torna al dna originario della Dakar africana” assicura Etienne Lavigne, organizzatore della 41esima edizione della gara di rally tra le più estreme e lunghe che ci siano. La Dakar, che prende il nome dal primo percorso inaugurato nel 1978, con partenza da Parigi e arrivo nella capitale senegalese, nel corso dei decenni ha cambiato scenari e quest’anno, per la prima volta, si svolge tutta ...

Dakar 2019 oggi Tappa 1 - Lima-Pisco : dove vederla ed orari - i principali favoriti : Citiamo inoltre l'outsider Sébastien Loeb , per la prima volta da privato con il team PH Sport dopo la chiusura del programma Dakar di Peugeot ma che sarà comunque alla guida della 3008 DKR del 2017, ...

Dakar 2019 oggi (7 gennaio) : orario d’inizio e come vedere in tv la tappa Lima-Pisco. Il percorso ai raggi X : Eccoci al via della Dakar 2019! La 40esima edizione della temibile corsa sudamericana prende ufficialmente il via con la tappa Lima-Pisco. Si parte, dunque, dalla capitale peruviana, dove si farà ritorno al termine della competizione. La prima prova prevede 247 chilometri totali con 84 di prove speciali. Un avvio tutto sommato “morbido” prima di affrontare i veri e propri temibili deserti che caratterizzeranno l’intero ...