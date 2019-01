CALCIOMERCATO INTER Ultime notizie | Koke | ' Godin? Convinto che rinnoverà con l' Atletico

CALCIOMERCATO INTER - Godin pronto a firmare a 4 - 5 milioni annui : Calciomercato Inter, Godin DEVE SOLO firmare- Gli ultimi mesi all’Atletico Madrid, club in cui ha vinto (quasi) tutto e di cui è anche stato capitano. Poi la nuova avventura, in Italia e all’Inter, percorrendo lo stesso tragitto che 3 anni fa fece il suo ex compagno di squadra Miranda. Diego Godin, il “caudillo” uruguagio che […] L'articolo Calciomercato Inter, Godin pronto a firmare a 4,5 milioni annui proviene da Serie A News Calcio - ...

CALCIOMERCATO Serie A - tutte le trattative. Inter scatenata : Marotta si fionda su Robben per mettere a segno un altro colpo a parametro zero. E intanto il Cagliari chiude la trattativa per Birsa

CALCIOMERCATO INTER / Ultime notizie - si punta Lucas Ribeiro : possibile un prestito al Chievo : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie: in mezzo al campo si punta sul parametro zero Hector Herrera, ma anche sul costoso Nicolò Barella.

CALCIOMERCATO LIVE - tutte le trattative di lunedì 7 gennaio in DIRETTA : l’Inter convincerà l’Atletico Madrid a cedere Godin? : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di oggi, lunedì 7 gennaio. Anche se non si sono ancora registrati botti, le operazioni minori e le trattative viaggeranno a ritmo frenetico anche nella giornata odierna. Scopriremo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della sessione invernale che si chiuderà il 31 gennaio (e non più il 18 come previsto in un primo momento ...

CALCIOMERCATO INTER - Godin mette alla porta Skriniar? Gli scenari : Calciomercato Inter – L’arrivo di Diego Godin è certamente un grandissimo colpo da parte dell’Inter. L’ingaggio di un difensore centrale di questo calibro ha ancora più valore considerato il fatto che quest’ultimo giunge a parametro zero. Allo stesso tempo però l’approdo dell’uruguagio potrebbe significare anche la cessione di un centrale difensivo titolarissimo. È il pensiero […] L'articolo ...

CALCIOMERCATO INTER - affari a costo zero : dopo Godin - Marotta punta Martial e Mangala : Come si risponde ai grandi club pieni di top player che dominano in Europa? Semplice, soffinadoglieli a fine contratto, quando il loro ciclo è terminato o vogliono sperimentare nuove realtà calcistiche. È la strategia adottata - da tempo, ormai - dai maggior club italiani che puntano a profili Inter

CALCIOMERCATO INTER - Lele Adani spiega chi è Diego Godin : Leadership naturale Così Adani su Sky Sport: "Per parlare di Godin, detto El Flaco, dobbiamo dire tre cose". Partiamo con la prima: "Sei diventi il capitano dell'Uruguay ed erediti la fascia di ...

CALCIOMERCATO INTER - Marotta scatenato : un colpo ‘Over’ ed un nuovo centrocampista : Calciomercato Inter – L’Inter e soprattutto Marotta fa sul serio in vista della prossima stagione, la dirigenza sta lavorando anche per gennaio ma non sono previsti grossi colpi. Discorso completamente diverso invece per giugno dove i nerazzurri hanno già chiuso l’accordo con Godin, un difensore di grande esperienza e qualità che aumenterà sicuramente il livello della squadra. E non è di certo finito, secondo quanto ...

Il CALCIOMERCATO oggi – Il colpo dell’Inter e la bomba dall’Inghilterra sul Milan : Il calciomercato oggi – Marotta al lavoro per il presente e per il futuro. Difficile aspettarsi movimenti di rilievo in casa Inter per il mercato di gennaio, discorso diverso invece per quanto riguarda la prossima stagione. Ed i nerazzurri hanno piazzato un colpo veramente importante sia dal punto di vista economico ma anche tecnico. Dopo l’innesto a zero di De Vrij arriva in nerazzurro un altro difensore di alto livello, di ...

CALCIOMERCATO INTER - offerte per Miranda dalla Cina : Joao Miranda potrebbe partire già in questa sessione di Calciomercato: il difensore brasiliano potrebbe essere allettato da offerte cinesi Joao Miranda potrebbe dire addio all’Inter prima di fine gennaio. Approfittando della sessione invernale di Calciomercato, il difensore brasiliano potrebbe volare verso mete a lui congeniali. Dopo il rifiuto del calciatore alle offerte arrivate dagli Emirati Arabi e dal Brasile, secondo fonti Sky, ...

CALCIOMERCATO INTER - Ranocchia verso la Spagna : il Villareal si fa sotto : Andrea Ranocchia in questa sessione di mercato potrebbe approdare al Villareal: le indiscrezioni dalla Spagna vogliono il difensore dell’Inter verso il club allenato da Luis García Plaza Andrea Ranocchia non trova lo spazio che vorrebbe all’Inter e per questo non sorprenderebbe un suo addio ai nerazzurri già in questa sessione di mercato. Al difensore italiano, come si legge sul Mundo Deportivo, è Interessato il Villareal, che ...

CALCIOMERCATO INTER - Barella rischia di finire a una big della Premier League : Calciomercato Inter – Sono giorni di lavoro intenso questi per Beppe Marotta. L’amministratore delegato dell’area sport dell’Inter è infatti impegnato come tanti suoi colleghi sul Calciomercato per cercare di rinforzare la squadra per cui lavora. A differenza di molti di essi, però, il dirigente del club nerazzurro non è impegnato tanto per cercare innesti per […] L'articolo Calciomercato Inter, Barella rischia di ...