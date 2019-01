Alto Adige | Svp verso giunta con Lega

Bolzano - nessun taglio ai senatori e la deroga ad hoc sulle banche. Così nasce l’accordo tra Lega e Svp in Alto Adige : L’ultima concessione è stata il dietrofront sul taglio dei senatori: “L’Alto Adige manterrà i suoi tre“. È la bollinatura di Roberto Calderoli all’accordo tra la Lega e la Südtiroler Volkspartei (Svp) per il governo della Provincia di Bolzano che dopo l’ok dei vertici del Carroccio deve ricevere lunedì il via libera anche dal parlamentino del partito popolare sudtirolese: una formalità. Preso il Trentino, ...

Alto Adige : incidente con la slitta - grave donna tedesca : Nuovo incidente con la slitta in Alto Adige: dopo la tragedia sul Corno del Renon dove a perdere la vita è stata la piccola Emily Formisano di 8 anni, una donna originaria della Baviera è rimasta gravemente ferita dopo aver perso il controllo della slitta trainata dai cani. L’incidente si è verificato ieri in Vallelunga in Alta Val Venosta nel tardo pomeriggio. La donna è ricoverata all’ospedale di Silandro. L'articolo Alto Adige: ...

Alto Adige - svolta a destra di Svp : alleanza con la Lega di Matteo Salvini : La Svp lascia la sinistra e si allea con la Lega. L'accordo per la formazione della giunta Altoatesina tra Suedtiroler Volkspartei e Lega è stato concluso. A battezzare l'incontro tra i rappresentanti della stella alpina e quelli del Carroccio è stato il senatore della Lega Roberto Calderoli. Un inc

Maltempo - forte vento in Alto Adige : copiose nevicate in Tirolo : Raffiche di vento fino ai 126 chilometri orari sui rilievi dell’Alto Adige, copiose nevicate in Tirolo che hanno messo in crisi sia il traffico aereo che quello stradale, stanno caratterizzando l’ultimo fine settimana delle festivita’ natalizie sull’arco alpino italo-austriaco. Le corsie dell’autostrada A22 del Brennero sono innevate tra Vipiteno ed il confine di Stato e il limite delle nevicate lungo la cresta di ...

Alto Adige - con lo slittino contro un albero : ancora una piccola vittima della neve : Un'altra tragedia sulla neve a poche ore di distanza da quella della piccola Camilla Compagnucci, morta a nove anni sulla pista 'Imbuto' di Sauze d'Oulx, dopo aver perso il controllo degli sci ed essere finita contro barriere frangivento. La vittima di questa nuova disgrazia è una bambina di otto anni, Emily Formisano. A differenza di Camilla, Emily non sciava, ma era con sua mamma Renata Dyakowska, 38 anni, origine polacca, su uno slittino, ...

Alto Adige - ennesima tragedia avvenuta in montagna : muore una bimba di 8 anni : L'ennesima tragedia sulla neve, quella avvenuta oggi, 4 gennaio, alle ore 13:00 circa quando una donna di 40 anni, che era con sua figlia, ha perso il controllo dello slittino ed è andata a finire contro un albero. Purtroppo la bambina, che aveva 8 anni e veniva da Reggio Emilia, è morta, mentre la mamma è ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Bolzano ed è in pericolo di vita. La donna e la bimba si trovavano in Alto Adige con ...

Alto Adige - incidente con slitta : muore bimba di 8 anni - grave madre | : Mamma e figlia sono finite su una pista da sci "nera", proibita alle slitte. Quando hanno preso velocità, lo slittino è uscito dal percorso ed è andato a sbattere contro un albero. La bimba è morta ...

Con la slitta su una pista nera : a 8 anni muore in Alto Adige - gravissima la madre : Una bambina di otto anni è morta verso le ore 13 a seguito di un incidente sulla pista da slittino di Corno del Renon. La bambina stava scendendo insieme alla madre che ha perso il controllo della slitta ed è finita contro un albero. La bambina è morta sul colpo, mentre la madre che ha subito un politrauma è stata intubata e portata in ospedale a B...

Slittino contro albero - bimba muore in Alto Adige : madre gravissima. Avevano sbagliato pista : Nuovo gravissimo incidente sulle piste da sci sulle Alpi in Alto Adige. Una bambina di otto anni è morta a seguito di un incidente sulla pista da Slittino del Renon intorno alle 13. La bambina...

Slitta conto l'albero - bimba di 8 anni muore in Alto Adige. La madre rischia la vita : Nuovo gravissimo incidente sulle piste da sci sulle Alpi in Alto Adige. Una bambina di otto anni è morta a seguito di un incidente sulla pista da slittino del Renon intorno alle 13. La bambina...

Alto Adige - incidente con slitta : muore bimba di 8 anni - grave madre - : Lo slittino con a bordo mamma e figlia, per cause da accertare, è uscito dalla pista al Renon ed è andato a sbattere contro un albero. La bambina è morta sul colpo, mentre la donna è stata intubata ...

Alto Adige - incidente con slitta : muore bimba di 8 anni - grave madre : Alto Adige, incidente con slitta: muore bimba di 8 anni, grave madre Lo slittino con a bordo mamma e figlia, per cause da accertare, è uscito dalla pista al Renon ed è andato a sbattere contro un albero. La bambina è morta sul colpo, mentre la donna è stata intubata sul posto e trasportata con l'elicottero all'ospedale di ...

Con la slitta contro un albero : bimba di 8 anni muore in Alto Adige : Una bambina di otto anni è morta verso le ore 13 a seguito di un incidente sulla pista da slittino del Renon. La bambina stava scendendo insieme alla madre che ha perso il controllo della slitta ed è finita contro un albero. La bambina è morta sul colpo, mentre la madre che ha subito un politrauma è stata intubata e portata in ospedale a Bolzano da...

Nuova tragedia sulla neve - bimba di 8 anni muore in Alto Adige : Una vittima, stando alle prime informazione sarebbe una bambina di 8 anni, e un ferito in modo grave - probabilmente la madre, è il tragico bilancio di un incidente con la slitta avvenuto al Renon in ...