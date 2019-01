Usa:condannato a morte suicida in cella

: Esecuzione rinviata, condannato si suicida. E' successo nello stato americano del #Nevada #Usa - Agenzia_Ansa : Esecuzione rinviata, condannato si suicida. E' successo nello stato americano del #Nevada #Usa - LaStampa : Usa: condannato alla pena di morte si suicida dopo il secondo rinvio dell’esecuzione - SkyTG24 : L’esecuzione viene rimandata, condannato si suicida in Nevada -

Unè stato trovato morto nella suain un carcere di massima sicurezza nel Nevada negli Usa. Le autorità ipotizzano un suicidio. L' uomo,48 anni,alla pena capitale nel 2007 per due omicidi commessi in Nevada e Arizona, aveva più volte sollecitato l'esecuzione per iniziezione letale chiedendo di non voler restare oltre nel braccio della. Per questo aveva rinunciato agli appelli e ai ricorsi. La sua esecuzione era stata sospesa due volte all'ultimo minuto, a novembre 2017 e a luglio 2018.(Di lunedì 7 gennaio 2019)