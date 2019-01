Ucciso a coltellate alla schiena | sul caso indaga un chivassese

Siena - 63enne Ucciso a coltellate. Fermata una ragazza : «Voleva violentarmi» : Il corpo trovato all’interno degli appartamenti della fornace dati in dotazione agli operai, dove l’uomo continuava a vivere, nonostante avesse smesso di lavorare. La ragazza Fermata: «Ha tentato di aggredirmi, mi sono difesa con tutta la forza»

Ucciso a coltellate da moglie e figli : “Una famiglia normale poi qualcosa è cambiato” : Fino a pochi anni fa i due fratelli che hanno confessato l'omicidio del padre descrivevano il genitore come padre modello e molti testimoni li descrivono come figli ubbidienti. Per il loro legale però in casa regnava il terrore e i due erano solo sottomessi al padre così come lo era la madre costretta a continue violenze.Continua a leggere

Palermo - oscuro affare di famiglia : ex militare Ucciso a coltellate da moglie e due figli : "Mio marito era un violento": un affare di famiglia dai contorni ancora incerti, è stato 'risolto' tra stretti congiunti, forse non in un impeto di follia condivisa, ma in esecuzione a un piano premeditato. Ha confessato Salvatrice Spataro, casalinga di 45 anni, e con lei, a seguire, due dei suoi quattro figli, Vittorio di 21 e Mario di 20. Insieme, nella notte tra venerdì e sabato, hanno ucciso Pietro Ferrera, 45 anni, capofamiglia, ...

