Slittino | Dominik Fischnaller secondo a Königssee

Slittino - Coppa del Mondo Koenigssee 2019 : Dominik Fischnaller torna sul podio! E’ secondo in una gara dimezzata dalla neve : Arriva il secondo podio stagionale per l’Italia e per Dominik Fischnaller nella Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale. Sulla storica pista teutonica di Koenigssee va in scena una gara molto particolare, dimezzata a causa delle condizioni meteo: la tanta neve caduta ha limitato la visibilità degli atleti e ha costretto la giuria ad annullare la seconda discesa dopo che erano già partiti quindici slittinisti. Resta dunque il ...

Slittino - Dominik Fischnaller secondo dopo la prima manche del singolo maschile a Königssee : Si torna in Europa e Dominik Fischnaller va fortissimo: a Königssee è secondo dopo la prima manche del singolo maschile a soli 20 millesimi da Egger Grande prova di Dominik Fischnaller nella prima manche del singolo maschile di Slittino artificiale disputata a Königssee, in Germania. L’azzurro, sempre più a suo agio sulle piste europee, ha chiuso al secondo posto dietro soltanto all’austriaco Reinhard Egger che è riuscito a ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 6 gennaio : che Befana! Dominik Fischnaller in lotta per la vittoria nello Slittino! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali in programma nel giorno dell’Epifania. Un menù ricco di eventi e si avrà davvero l’imbarazzo della scelta. Come si suol dire, ce ne sarà per tutti i gusti dal mattino al tardo pomeriggio, ci potremo davvero divertire in questo primo weekend del nuovo anno. Riflettore puntati su Zagabria dove andrà in scena lo slalom maschile valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, ...

Slittino - Campionati Italiani : Dominik Fischnaller - Andrea Voetter e Rieder/Rastner vincono i tricolori : Sulla pista tedesca di Oberhof si sono disputati i Campionati Italiani di Slittino. Al maschile si sono affrontati i cugini Fischnaller, a spuntarla è stato il favorito Dominik che col tempo di 1:26.328 ha battuto Kevin per un decimo esatto. Al femminile, invece, ha dettato legge Andrea Voetter (1:22.990) che ha rifilato due decimi a Verena Hofer, terza Sandra Robatscher (1.23.348) per una tripletta dell’Esercito. Duello emozionante invece ...

Slittino - Coppa del Mondo 2018-2019 : soliti alti e bassi per Dominik Fischnaller. Che crescita per Andrea Voetter : Quattro tappe, una in Austria e tre in Nordamerica, e sei gare (si sono disputate due volte le sprint). Si è conclusa la prima parte di stagione per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale 2018-2019: in casa Italia si sono alternate prestazioni eccezionali a performance deludenti. Da sottolineare però che tradizionalmente la Nazionale guidata da Armin Zoeggeler (anche quando in pista c’era proprio il Cannibale) ...

Slittino artificiale – Nel singolo maschile di Lake Placid trionfa Repilov - Dominik Fischnaller nono : Dominik Fischnaller è nono nel singolo maschile di Lake Placid. Repilov batte la concorrenza Primo successo dell’anno per Roman Repilov nel singolo maschile di Lake Placid, quinta prova stagionale di Coppa del mondo. Il russo, secondo settimana scorsa a Calgary, è salito sul gradino più alto del podio con il tempo di 1’43″048, realizzando il miglior parziale in entrambe le manches. Alle sue spalle il tedesco Johannes ...

Slittino - Coppa del Mondo Calgary 2018 : Dominik Fischnaller tenta il colpaccio in Canada : Terzo appuntamento con la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale, il secondo e penultimo della trasferta nordamericana. Si resta in Canada, ma ci si sposta da Whistler Mouintain a Calgary, su un catino più tecnico e più adatto alle caratteristiche della squadra italiana che nello scorso week-end sul budello delle Olimpiadi di Vancouver 2010 è stata costretta a difendersi. In programma tra venerdì e sabato le gare, ancora una volta si ...

Slittino - Coppa del Mondo Whistler 2018 : Wolfgang Kindl vince su Lock e Egger - ottavo Dominik Fischnaller : L’austriaco Wolfgang Kindl si aggiudica la tappa di Whistler della Coppa del Mondo di Slittino 2018/19. Dopo aver fatto segnare il miglior tempo nella prima manche nella pista canadese, Kindl si è ripetuto anche nella seconda, chiudendo in 1:39.774. precedendo, al secondo posto, il tedesco Felix Lock a 99 millesimi, mentre completa il podio l’austriaco Reinhard Egger a 127. Quarta posizione per il russo Semen Pavlichenko a un solo ...

Slittino - Coppa del Mondo Whistler 2018 : i convocati dell’Italia. Dominik Fischnaller guida la truppa italiana - novità Malleier nel singolo : Dopo il primo appuntamento stagionale ad Igls (Austria), suggellato dallo strepitoso secondo posto di Dominik Fischnaller nel singolo maschile che ha dimostrato quanto il nativo di Bressanone abbia voglia di rimettersi in discussione e dimostrare il suo valore, la Nazionale italiana di Slittino su pista artificiale volge il proprio sguardo alle gare americane che per oltre tre settimane caratterizzeranno la Coppa del Mondo. Saranno infatti ben ...

Slittino - Coppa del Mondo Igls 2018. Dominik Fischnaller : “Mi piace molto questa pista. Sono contento della fase di partenza” : Esordio più che positivo per Dominik Fischnaller nella Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale in quel di Igls. Un secondo posto, primo podio stagionale, per l’azzurro nella gara classica del singolo maschile, poi un’ottava piazza nella sprint, che valgono la terza posizione nella classifica generale parziale. Può ritenersi più che soddisfatto l’altoatesino, spesso e volentieri al top sul budello austriaco. “Igls ...

Slittino - Classifica Coppa del Mondo 2018-2019 dopo Igls : Dominik Fischnaller è terzo nel singolo maschile : Terminata con le sprint la prima tappa della Coppa del Mondo di Slittino in quel di Igls. Andiamo a scoprire tutte le classifiche. singolo maschile 1 Kindl Wolfgang AUT 170 2 Ludwig Johannes GER 160 3 Fischnaller Dominik ITA 127 4 Loch Felix GER 120 5 Gleirscher David AUT 115 5 Gorbatcevich Aleksandr RUS 115 9 Fischnaller Kevin ITA 78 Doppio 1 Steu/Koller AUT 200 2 Yuzhakov/Prokhorov RUS 155 Prokhorov 3 Eggert/Benecken GER 140 4 Wendl/Arlt GER ...

Slittino artificiale – Primo podio stagionale per Dominik Fischnaller : splendida rimonta a Igls per l’azzurro : Dominik Fischnaller sale subito sul podio: che rimonta a Igls, splendido secondo posto nel singolare maschile Primo podio alla prima gara stagionale per l’Italia nello Slittino artificiale. A conquistarlo è Dominik Fischnaller, che chiude al secondo posto a Igls nel singolo maschile. Aveva esultato al traguardo della seconda manche l’altoatesino, forse non solo perché era riuscito ad andare in quel momento al comando, ma ...