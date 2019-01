Saldo e stralcio cartelle | ecco i maxisconti per chi è in difficoltà

Saldo e stralcio debiti fiscali : Isee massimo di 20.000 euro per accedere al beneficio : L'Agenzia delle Entrate, giovedì 3 gennaio ha reso disponibili le istruzioni che i contribuenti in difficoltà economica devono seguire per poter aderire al Saldo e stralcio dei debiti fiscali. Il criterio fondamentale della comprovata difficoltà economica deve intendersi dimostrato quando il reddito complessivo del nucleo familiare, certificato dall'Isee non supera i 20.000 euro annui. Comunque, le regole fondamentali, a cui si sono ...

Agenzia delle entrate - ecco per chi sono e come funzionano le agevolazioni del “Saldo e stralcio” : Con la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle entrate su Fiscooggi delle istruzioni per aderire al saldo e stralcio dei debiti fiscali si è chiuso idealmente il cerchio sulla «pace fiscale» tanto cara al governo giallo-verde. Il rapporto tra Fisco e contribuenti è stato sin da subito uno dei temi più battuti attorno al quale Lega e Cinque Stelle...

Debiti col Fisco : Saldo e stralcio - aliquota più vantaggiosa per chi ha redditi bassi : Con il maxi emendamento alla legge di Bilancio con il quale il governo ha ottenuto l’ok della UE c’è una misura che va a completare il pacchetto Fisco inserito nel decreto fiscale. Si tratta del saldo e stralcio dei Debiti con il Fisco, misura che sarebbe dovuta entrare nel decreto fiscale insieme a rottamazione delle cartelle e cancellazione di quelle più vecchie. Il saldo e stralcio è misura che già dal nome trae spunto dalla materia ...

Cartelle esattoriali : già cancellati 12 milioni di atti e 'sconti' con il Saldo e stralcio : Il decreto fiscale mai come quest’anno, presenta misure atte ad aiutare soggetti in difficoltà con i debiti fiscali. La cosiddetta Pace Fiscale, tra tribolazioni e polemiche presenta tutti i tre provvedimenti più importanti, anche se uno di essi è stato inserito nel maxi emendamento alla legge di Bilancio e non nel collegato fiscale. Rottamazione ter, nettamente più vantaggiosa, saldo e stralcio agevolato per gli indebitati e cancellazione ...

Agenzia delle entrate : Saldo e stralcio per oltre 12 milioni di posizioni debitorie : Per inaugurare il nuovo anno l'agente pubblico della riscossione ha deciso di stralciare oltre 12 milioni di posizioni debitorie sotto quota mille a beneficio di ben 5 milioni di cittadini. E così ...

Cartelle : nuova rottamazione e Saldo e stralcio - domande ad aprile : Se reddito di cittadinanza e capitolo pensioni sono i due capisaldi della manovra, anche la cosiddetta "Pace fiscale" rientra tra i provvedimento di vasto interesse per i cittadini. Si tratta di un contenitore di misure che il governo ha voluto emanare per consentire ai contribuenti indebitati con il Fisco di mettere a posto la propria situazione. Nel decreto fiscale, atto di governo collegato alla legge di Stabilità che reca disposizioni ...

Cartelle esattoriali - reintrodotto il Saldo e stralcio con aliquote al 16 - 20 e 35% : Un provvedimento molto atteso e molto discusso del decreto fiscale è il cosiddetto saldo e stralcio delle Cartelle. Una misura di cui la Lega da tempo è promotrice ma che alla fine è rimasta fuori dal collegato alla legge di Bilancio (il DL fiscale) e dal contenitore di tutte le sanatorie varate, cioè la Pace Fiscale. Nel maxi emendamento alla legge di Stabilità però, quasi a sorpresa è rispuntato questo saldo e stralcio, misura che pertanto ...

In manovra Saldo e stralcio cartelle esattoriali per le persone fisiche in base all'Isee : La Legge di Bilancio approvata dal Senato il 23 dicembre 2018, da approvare ancora dalla Camera a cui giungerà per l'esame finale il 28 dicembre, prevede consistenti riduzioni dei debiti fiscali che scaturiscono dalle cartelle esattoriali relative ad imposte non versate dal 2000 al 2017, una "rottamazione" accessibile ai contribuenti con Isee inferiore a 20.000 euro. Come si calcola l'Isee L'Isee, Indicatore della Situazione Economica ...

Il Saldo e stralcio solo per i «poveri» Isee rischia di diventare un regalo agli evasori : Roma - È uno dei paradossi fiscali della manovra ultima versione. Il maximendamento non ha cambiato la natura delle norme fiscali introdotte dal governo. Il saldo e stralcio 'è un vero condono', ha ...

Manovra - 'Saldo e stralcio' costa mezzo miliardo in 5 anni : Il "saldo e stralcio" delle cartelle per chi è in difficoltà economica porterà alle casse dello Stato 38 milioni nel 2019 e nel 2020. Dal 2021, però, il costo per l'Erario sarà maggiore rispetto all'...

Rispunta il "Saldo e stralcio" Così Di Maio salva suo papà : Una norma ad personam, anzi ad patrem. È quello che rischia di diventare il 'saldo e stralcio' rientrato all'improvviso nel maxiemendamento dopo che era stato precedentemente stralciato, anche perché ...

In Manovra tagli alle pensioni d'oro - paletti per le assunzioni nella P.a. 'Saldo e stralcio' delle cartelle : Nel 2019 il fondo istituito presso il ministero dell'Economia ammonta dunque a 740 milioni di euro , contro i 2.750 della versione originaria, , nel 2020 passa a 1.260 milioni , da 3.000 milioni, e ...

Tra le nuove misure Saldo e stralcio - la pace fiscale per chi è in difficoltà : Passa la sterilizzazione degli aumenti Iva nel 2018, ma con il rischio che scattino nei prossimi anni. Restano con coperture inferiori reddito di cittadinanza e quota cento -

Manovra - ok del Senato tra forti polemiche. Torna il Saldo-stralcio : Roma, 23 dic., askanews, - Via libera del Senato nella notte, tra forti polemiche, alla fiducia sul maxiemendamento alla legge di bilancio che passa ora alla Camera in terza lettura. Tra le principali ...