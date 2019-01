Ribery e la bistecca d' oro | dopo gli insulti sui social la multa dal Bayern

Franck Ribery si mangia una bistecca d’oro e viene subissato di critiche. Lui sbotta e risponde : “Non vi devo niente” : Il calciatore Franck Ribery ha postato nei giorni scorsi un breve video che lo ritrae impegnato a gustarsi una vistosa bistecca ricoperta d’oro. Si tratta di una costosa specialità (300 euro il prezzo) ideata dal re della carne Salt Bae. Le critiche social sono fioccate e Ribery dopo due giorni è tornato sul tema sfogandosi su twitter: “Non vi devo nulla – ha detto il campione francese – fortunatamente per quello che sono ...

Ribery e la bistecca - d'oro - della discordia : "Invidiosi - non vi devo nulla" : Inizio d'anno con polemiche per Franck Ribery, finito nella bufera dopo aver pubblicato un video in cui mangiava una bistecca ricoperta d'oro . L'attaccante francese, pesantemente criticato sui social,...