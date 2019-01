Neonato muore in ospedale per infezione

: Neonato muore per infezione in ospedale a Brescia: disposta l'autopsia - SkyTG24 : Neonato muore per infezione in ospedale a Brescia: disposta l'autopsia - RaiNews : Brescia. #Neonato muore agli Spedali civili per un'infezione sconosciuta, disposta l'autopsia. E' il terzo decesso… - Corriere : Brescia, neonato muore in ospedale per un’infezione: è il terzo caso in 7 giorni -

Un bambino nato prematuro lo scorso 4 dicembre è morto nel reparto di terapia intensiva neonatale degli Ospedali Civili di Brescia a causa di un'di cui non si conoscono le cause.Lo riporta il Giornale di Brescia. Si tratta del 3°decesso in pochi giorni e i due neonati morti precedentemente erano stati in stanza con il bimbo. Per l',i 3 casi non sarebbero collegati. Lunedì sarà eseguita l'autopsia sul.La famiglia vuole la verità La procura indaga.In estate il reparto era stato chiuso per.(Di domenica 6 gennaio 2019)