Esiste un limite | un ministro non può dire ' Tornate nei centri sociali a drogarvi'

(Di domenica 6 gennaio 2019) Alla propaganda perenne ci siamo ormai abituati, così come ad un'incessante sovrapproduzione di post e tweet che hanno ben poco di istituzionale (come la pubblicazione di golose colazioni mentre una parte del Paese è vittima di calamità naturali). Ciò a cui non ci si può abituare, però, sono le frasi e il trattamento che Matteo Salvini rivolge ai suoi contestatori. Protestare in modo non violento è un diritto, tenere un linguaggio moderato è dovere di chiunque rappresenti le Istituzioni.Breve riepilogo degli ultimi mesi Negli ultimi tempi si è assistito a non pochi fatti degni di nota. Il 9 novembre, a Roma, una donna ha 'osato' dare del ''ridicolo'' e del ''buffone'' ale per questo è stata fermata dagli agenti presenti sul posto. Essendosi inizialmente rifiutata di esibire i documenti, è stata portata in commissariato e poi denunciata. Una settimana dopo, a Napoli, un ...