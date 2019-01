Sicurezza | Toscana | ok ricorso Consulta

Sicurezza - la Toscana si schiera con i sindaci ribelli : ricorso alla Consulta : Contro il decreto Sicurezza di Matteo Salvini la Regione Toscana farà ricorso alla Corte Costituzionale, con una delibera che sarà approvata nella seduta di Giunta di lunedì prossimo. Lo annuncia in ...

Decreto Sicurezza - la Regione Toscana farà ricorso alla Consulta. Rossi : “Legge disumana” : Contro il Decreto Sicurezza del Governo la Regione Toscana farà ricorso alla Corte Costituzionale, con una delibera che sarà approvata nella seduta di Giunta di lunedì p Rossi mo. Lo annuncia in una nota il presidente Toscana Enrico Rossi , confermando il pieno sostegno alla protesta dei sindaci che, dice, «fanno bene a ribellarsi ad una legge disuman...

