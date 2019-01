Roma-Palermo in aereo? Ci vogliono 16 ore!

Maltempo - aereo Roma-Palermo dirottato : 16 ore di ritardo : Paura per gli 81 passeggeri del volo Roma-Palermo di Alitalia che sarebbero dovuti arrivare ieri sera nel capoluogo siciliano e sono stati costretti a passare la notte in un albergo a Comiso e sono arrivati a Palermo in pullman dopo 16 ore. L’aereo per il Maltempo non e’ potuto atterrare a Palermo ed ha scelto la pista del ‘Pio La Torre’ ma per una serie di concause non e’ stato possibile procedere al rifornimento ...

Alitalia - il Roma-Palermo atterra a Comiso per problemi meteo : Comiso - Alitalia sceglie Comiso, almeno come aeroporto alternato. Il volo AZ 1789 delle 20,45 del 4 gennaio in partenza da Roma Fiumicino e diretto all'aeroporto 'Falcone Borsellino' di Palermo, a ...

Roma e Palermo soffocate dai rifiuti : Meravigliose e disperate, Roma e Palermo vivono l’ennesima profonda crisi dei rifiuti. Non più un’emergenza, ormai. Piuttosto, un cancro capace di mettere ciclicamente in ginocchio le due città, lasciando inermi i loro sindaci, Virginia Raggi e Leoluca Orlando. Vengono approntati “piani straordinari”, si chiede aiuto alle altre regioni, si cercano ...

Qualità della vita - Roma sprofonda all'85° posto. Bolzano regina - male Napoli e Palermo : È Bolzano la provincia dove si vive meglio in Italia, seguita da Trento e Belluno. Balzo indietro della Capitale: Roma retrocede di 22 posizioni (passa dal 67° all?85° posto...

Qualità della vita - Roma sprofonda di 22 posizioni. Bolzano regina - male Napoli e Palermo : È Bolzano la provincia dove si vive meglio in Italia, seguita da Trento e Belluno. Balzo indietro della Capitale: Roma retrocede di 22 posizioni (passa dal 67° all?85° posto...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della Protezione Civile per Venerdì 2 Novembre : allarme Rosso in Veneto - arancione a Roma - Napoli - Palermo e Perugia : Allerta Meteo – La profonda saccatura di origine atlantica, presente sulla penisola iberica, sta convogliando sul nostro Paese intense correnti caldo-umide ed instabili che, nelle prossime ore, determineranno il persistere di condizioni di spiccata instabilità su gran parte del territorio nazionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Roma "conquista" Haftar : conferenza a Palermo per una roadmap condivisa : Haftar a Palermo: missione ri-compiuta. L'uomo forte della Cirenaica, parteciperà alla conferenza sulla Libia dei prossimi 12 e 13 novembre. Per la diplomazia italiana, che a questo ha lavorato da tempo, è un indubbio successo. E lo è,non solo per la presenza in sé, ma per lo spirito costruttivo con il quale colui che ambisce a essere il futuro presidente della "nuova Libia" si appresta a partecipare alle due giorni ...

Crolla un albero : tre morti al Centro-sud | Danni a Venezia - Roma - Genova - Palermo e Milano : Due giovani mirti nel frusinate colpiti da un albero mentre transitavano in auto. Un altro morto a Napoli, con una dinamica analoga. Bufere e mareggiate su tutta la penisola

Crolla un albero : due morti a Frosinone | Danni a Venezia - Roma - Genova - Palermo e Milano : La Protezione civile ha emesso allerta rossa per Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Trentino Alto Adige e Abruzzo