Polonia | incendio in una ' escape room' | morte cinque quindicenni

Cinque ragazze di 15 anni morte per un incendio in una "escape room" in Polonia : Cinque ragazzine sono morte ed una è rimasta gravemente ferita per un incendio in una "escape room", un gioco di fuga dal vivo, a Koszalin, in Polonia. Lo ha reso noto il ministro degli Interni Joachim Brudzinski, precisando alla tv N24 che le vittime della tragedia sono "quindicenni che stavano festeggiando un compleanno".L"escape room' è un gioco di logica nel quale i concorrenti vengono rinchiusi in una stanza allestita a tema e ...

