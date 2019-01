Il Corsera non sa contare: Milik sarebbe «Re dei gol inutili»

ilnapolista

(Di sabato 5 gennaio 2019) Una statistica sballata Il Corriere della Sera scrive dei grandi attaccanti del campionato italiano, secondo un parametro particolare: l’impatto dei gol segnati sulla classifica. La statistica elegge Piatek come cannoniere più determinante, con 13 gol che sono valsi 10 punti al Genoa di Prandelli (e prima ancora di Ballardini e Juric). Dietro il polacco del Genoa, ci sono Zapata e Quagliarella. L’ultimo in questa particolare classifica è () Arek. Secondo il, il centravanti del Napoli è «il re dei gol». Leggiamo il piccolo testo scritto da Guido De Carolis: «Per segnare segna, ma quasi sempre reti che servono ad arrotondare il risultato: dei 10 gol fatti appena due hanno smosso la classifica».C’è qualcosa che non torna, nella ricostruzione statistica del quotidiano milanese. Sotto, in un elenco numerato, tutti i gol realizzati dain ...