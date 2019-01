calcioweb.eu

: #Genoa, 4 calciatori esclusi dal ritiro: è rottura - CalcioWeb : #Genoa, 4 calciatori esclusi dal ritiro: è rottura - calciomercatoit : #Genoa, i convocati per il ritiro: segnali di addio per quattro calciatori - ilnapolionline : Dal 1997 al 2000, annate di talento -

(Di sabato 5 gennaio 2019) Ilsi prepara in vista della ripresa del campionato con l’obiettivo di conquistare punti per la salvezza. Seirossoblu non partiranno lunedì 7 gennaio per ilspagnolo di San Pedro del Pinatar nella regione della Murcia. Nel dettaglio sono due gli infortunati, Mazzitelli e Gunter che proseguiranno il lavoro di riabilitazione a Genova più altri 4 per questione di mercato, su tutti i nomi di Federico Marchetti e Gianluca Lapadula ma anche Iuri Medeiros e Ivan Lakicevic che di fatto sono da considerarsi fuori rosa. Prima convocazione per il portiere brasiliano Jandrei, appena arrivato dalla Chapecoense.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo, 4dal: èCalcioWeb.