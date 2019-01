Quota 100 e pensioni | cosa cambia nel 2019

Pensione anticipata 2019 - decreto Quota 100 : a gennaio dubbio uscita a 42 anni e 10 mesi : In attesa del decreto dei prossimi giorni sulle pensioni a quota 100, nel corso di questo mese di gennaio si potrà andare in Pensione anticipata con i requisiti della Fornero? E' il dubbio riguardante i lavoratori uomini che maturino proprio a gennaio i 42 anni e dieci mesi di contributi versati e delle donne che di contributi possano vantarne 41 anni e dieci mesi. La questione è ancora poco chiara: infatti, in base agli adeguamenti dei ...

Pensioni e LdB2019 - su minime e Quota 100 sindacati e opposizione ancora in pressing : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 4 gennaio 2019 vedono arrivare conferme dalla maggioranza in merito alla decisione di proseguire con nuovi risparmi sulla politica, dopo il taglio ai vitalizi ed alle Pensioni d'oro. Nel frattempo dall'opposizione si mettono in dubbio le promesse del Governo in merito all'innalzamento degli assegni minimi, alla quota 100 ed alle Pensioni di cittadinanza, mentre si appoggiano i sindacati sulle richieste ...

Statali e Quota 100 - la buonuscita sarà congelata fino a otto anni : ... previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Quota100 e Reddito di cittadinanza : prevista pioggia di richieste - l'Inps si prepara : Dopo un braccio di ferro tra il leader leghista Matteo Salvini e il leader del M5S Luigi Di Maio che ipotizzava l'estensione del Reddito di cittadinanza anche agli stranieri in Italia da più di cinque anni, il presidente pentastellato rassicura: 'sarà per soli italiani'. In attesa dei decreti ufficiali su Reddito di cittadinanza e quota 100, che fanno parte del programma politico dei pentastellati, ci pensa il sottosegretario al Lavoro Claudio ...

Tagli pensioni : sindacati in fermento - il governo studia modifiche per accedere a Quota100 : Le ultime notizie sulle pensioni riguardano anche l'attesa del maxi decreto che dovrebbe arrivare entro la metà del gennaio 2019. La riforma più attesa è quella che riguarda quota 100 che andrebbe a sostituire la legge Fornero. Il governo sta studiando se modificare uno dei requisiti per accedere a quota 100: facciamo riferimento all'età anagrafica che potrebbe scendere a 59 anni, anziché 62. Numerose sono state le proteste per i Tagli alle ...

Pensioni - per l’avvio della Quota 100 arriva la task force dell’Inps : L'avvio della quota 100, il sistema che permetterà ad alcuni lavoratori di anticipare la pensione, si preannuncia caotico. Per questo motivo, come spiega il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, si sta pensando di superare le iniziali difficoltà attraverso una task force dell'Inps "per far fronte alle richieste".Continua a leggere

Pensioni - Durigon : "Task force all'Inps per affrontare il rischio caos di Quota 100" : Rep Reddito di cittadinanza: dai 'navigator' agli incentivi, tutti i punti deboli del decreto di VALENTINA CONTE

Quota 100 potrebbe consentire l'uscita già a 59 anni con accordo tra lavoratori e aziende : La nascita di Quota 100, oltre che favorire i lavoratori in termini di uscita dal lavoro rispetto alle norme della Fornero, secondo fonti vicine al governo dovrebbe favorire anche un discreto rilancio occupazionale. Il meccanismo sulla carta è semplice, perché se si manda in pensione un lavoratore con largo anticipo (e Quota 100 prevede anticipo fino a 5 anni), le aziende dovrebbero avviare processi di sostituzione dei neo pensionati. Forza ...

Pensioni Quota 100 e Reddito di cittadinanza : nuove polemiche sui decreti : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 3 gennaio 2019 vedono acuirsi lo scontro sui decreti riguardanti le Pensioni anticipate tramite Quota 100 ed il Reddito di cittadinanza, mentre il Governo continua a difendere le scelte fatte anche in merito alle rivalutazioni e al taglio degli assegni d'oro. Dai sindacati si torna però a chiedere una convocazione riguardante i prossimi provvedimenti attuativi, mentre l'opposizione prosegue il pressing e ...

Quota 100 con tre anni di anticipo - la proposta prevede nuovi scivoli : Quota 100, l'opzione pensionistica atta a modificare la legge Fornero, fortemente voluta a tale scopo dal leader del Carroccio, dovrebbe divenire realtà con il decreto del mese di gennaio. Migliaia di italiani dovrebbe essere collocati a riposo e sarebbe garantito un turnover generazionale. Lo scopo è quello di dare il via libera ad altrettante assunzioni di giovani lavoratori precari o di disoccupati. Ricordiamo che la legge Fornero è stata ...

Pensioni - Quota 100 a meno di 62 anni con i nuovi scivoli : Chiamatela quota 97. Oppure quota 100 meno 3, se preferite. Il governo si prepara a tradurre in atti concreti, attraverso un decreto da emanare entro gennaio, la modifica della legge Fornero consentendo a centinaia di migliaia di italiani di andare a riposo in anticipo rispetto alla riforma messa in piedi nel 2011 dal governo Monti per ridurre la s...

Pensioni : Quota 100 anche prima dei 62 anni con incentivi a imprese e fondi bilaterali : Quota 100, il cui decreto sarà emanato con ogni probabilità il prossimo 12 gennaio è la grande novità previdenziale del governo Conte. Una misura che ha in seno un duplice obbiettivo, uno di carattere previdenziale ed uno economico. La misura in primo luogo consentirà a molti lavoratori, che negli ultimi anni hanno dovuto rimandare il momento del pensionamento per via delle pesanti norme lasciate in vigore dalla legge Fornero, di anticipare ...