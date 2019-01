Pino Daniele | lettera figlia Sara | “4 anni | un lutto non si gestisce”

Pino Daniele - il ricordo della figlia Sara : “Quattro anni senza di te - papà meraviglioso” : “Sono quattro anni senza te, papà meraviglioso“. Era il 4 gennaio del 2015 quando Pino Daniele moriva durante il tragitto in ospedale dopo un malore avuto mentre si trovava nella sua casa di Magliano, in Toscana, assieme alla sua compagna. Sono passati quattro anni da allora e oggi la figlia Sara, avuta dalla seconda moglie Fabiola Sciabbarrasi, ha voluto ricordare il grande cantautore napoletano con un commosso messaggio su ...

Il 4 gennaio 2015 si spegneva Pino Daniele - Napoli lo ricorda con flashmob e concerti : Il 4 gennaio 2015 si spegneva Pino Daniele nell'incredulità diffusa, nell'impossibilità di accettare una notizia giunta all'improvviso agli organi di stampa e spuntata sui social come una lama appuntita. Erano le 22:45 quando dall'ospedale Sant'Eugenio di Roma venne constatato il decesso dopo una corsa disperata da Orbetello, dove il bluesman partenopeo viveva, a seguito di un malore. Fu il suo cardiologo di fiducia, Achille Gaspardone, a ...

Oggi, a distanza di quasi un lustro, Napoli, la città che a Pino Daniele ha dato

Ranieri - ecco 'Core fujente' - l'inedito di Pino Daniele : L'ultimo suo album di inediti risale al 1995, si intitolava 'Ranieri', e conteneva un pezzo come 'La vestaglia', tra brani di Artegiani, Marrocchi e Bizzarri. Dopo oltre un ventennio, dedicato in gran ...

Il successo è straordinario al teatro Palapartenope di Napoli. È appena andata in scena la prima di Musicanti, il musical con le canzoni di Pino Daniele prodotto dalla Ingenius srl., e le duemila persone del pubblico non smettono di applaudire, di ringraziare per aver respirato quel blues che solo

Eros Ramazzotti a Che Tempo Che Fa col nuovo singolo Vita ce n’è nel ricordo dell’amico Pino Daniele (video) : Accolto da uno studio rumoroso e caloroso, domenica 25 novembre Eros Ramazzotti a Che Tempo Che Fa ha presentato dal vivo con l'accompagnamento della sua band il singolo Vita ce n'è, brano apripista del nuovo album omonimo appena rilasciato in tutto il mondo su etichetta Polydor Records, sia in lingua italiana che in spagnolo per il mercato latino. A tre anni dall'ultimo progetto discografico intitolato Perfetto, Ramazzotti è tornato con il ...

Stasera 23 novembre andrà in onda la finale di Tale e Quale Show, e verrà decretato il vincitore del Torneo dei Campioni iniziato dopo la regolare gara tra i concorrenti di quest'ultima edizione vinta da Antonio Mezzancella. Ospite speciale di questa finale di Tale e Quale Show è Leonardo Pieraccioni, che affiancherà i tre giudici fissi Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello nel corso della puntata. Si riunirà quindi il trio

Eros Ramazzotti - "Vita ce n'è"/ Il nuovo album dedicato a Pino Daniele : un duetto anche con Luis Fonsi - IlSussidiario.net : Eros Ramazzotti uscirà con il suo nuovo lavoro discografico 'Vita ce n'è' domani, venerdì 23 novembre. Dal 17 febbraio prenderà il via il tour.

Lo dedico a Pino Daniele! Eros Ramazzotti torna con un nuovo disco : "Ci siamo conosciuti a Castrocaro nel 1981", dice Pippo Baudo. "Poi ci siamo rivisti al Festival di Sanremo nel 1984 con Terra promessa e mi disse 'vai il mondo è tuo!'", risponde Eros Ramazzotti. Insieme hanno presentato il nuovo disco Vita ce n'è che esce il 23 novembre in ben 100 paesi. E lo hanno fatto in un luogo storico come il Castello Sforzesco, la Sala della Balla, tra storia e arazzi e un'atmosfera rarefatta di silenzio ed ...