Maltempo | Sib Abruzzo | notevoli danni da mareggiate

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Maltempo : il sindaco invita a limitare gli spostamenti per la possibilità di neve a bassa quota e le previste ... : «Invito i cittadini a limitare gli spostamenti veicolari solo in caso di stretta necessità per le giornate di oggi, giovedì 3 gennaio e domani, venerdì 4 gennaio 2019, quando sono previste condizioni ...

Maltempo - Aeroporti di Puglia : possibili ritardi e cancellazioni : “In considerazione del previsto peggioramento delle condizioni meteo, con possibili precipitazioni nevose anche a bassa quota, Aeroporti di Puglia invita i passeggeri in partenza da Bari e Brindisi a raggiungere gli Aeroporti con congruo anticipo“. E’ la comunicazione fatta da AdP, la società partecipata dalla Regione Puglia che gestisce gli scali pugliesi in considerazione dell’andata di Maltempo presente sulla Regione e ...

Maltempo Venezia : da domani scatta la preallerta per possibili nevicate : La Centrale operativa della Polizia locale e la Protezione civile del Comune di Venezia comunicano che, visto il clima rigido, dalle ore 15 di domani, domenica 16 dicembre, scatterà lo stato di preallerta per possibili nevicate e gelate. Secondo il bollettino meteo Arpav, infatti, nel pomeriggio di domenica il Veneto sarà interessato da un “rapido passaggio di una seccatura, in arrivo da ovest, che determinerà una fase di tempo ...

Maltempo : possibili nevicate nelle prossime ore sulla SR di Forca d’Acero : Astral Infomobilità rende noto che sono “possibili nevicate nelle prossime ore sulla strada regionale di Forca d’Acero tra il km 13 e il km 10. Sono già attivi mezzi spargisale e spazzaneve di Astral spa. Necessari pneumatici invernali o catene da neve.“ L'articolo Maltempo: possibili nevicate nelle prossime ore sulla SR di Forca d’Acero sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sardegna : palazzo evacuato a Olbia ancora inaccessibile : Rimane inaccessibile il palazzo di Olbia evacuato in quanto minacciato da potenziali rischi per la presenza di una gru la cui stabilità è precaria a causa delle forti raffiche di vento delle scorse ore. Rimane valida l’ordinanza di sgombero emessa d’urgenza, e le 12 famiglie che vivono nell’edificio sono state costrette per la seconda notte di seguito a cercare una sistemazione alternativa. L'articolo Maltempo Sardegna: palazzo ...

Maltempo in Calabria : possibile tromba d'aria tra Catanzaro Lido e Crotone. Treno colpito - ci sono feriti : Un violento temporale si è sviluppato tra la notte e le prime ore del mattino sulla Calabria centro-orientale, in particolare tra il catanzarese e il crotonese. La cella temporalesca, piuttosto...

Maltempo : il Governo chiede all’UE “l’applicazione della flessibilità per eventi eccezionali” : Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria, nella lettera all’UE sulla manovra, scrive che per le spese “per contrastare il dissesto idrogeologico e per la manutenzione straordinaria della rete viaria e di collegamenti, il Governo chiede l’applicazione della flessibilità per eventi eccezionali“. “Per il prossimo triennio” le spese eccezionali saranno “pari a circa lo 0,2% del ...

Maltempo Liguria : possibile disperso a Genova - ricerche in corso lungo il torrente Varenna : Sono in corso in queste ore le ricerche di un possibile disperso lungo il torrente Varenna, nel Ponente di Genova, colpito da forti piogge. Nei giorni scorsi si era notato un accampamento con una tenda lungo le sponde del corso d’acqua e ne è stata trovata solo una parte. Le ricerche si stanno svolgendo lungo il greto: impegnati 2 soccorritori acquatici SA e la squadra di Multedo dei vigili del fuoco. L'articolo Maltempo Liguria: possibile ...

Maltempo - AIGAE : “Dobbiamo concentrarci sulle cause dei fenomeni - portare avanti prevenzione e sensibilizzazione” : “Le foreste, le rive dei laghi, le montagne per il turismo sostenibile verde corrispondono a piazza San Marco, al Colosseo e agli Uffizi. L’appeal, il prodotto economico, i posti di lavoro che vengono meno con questi fenomeni disastrosi sono assolutamente paragonabili alla distruzione di quei monumenti. Ora dobbiamo concentrarci sulle cause dei fenomeni, portare avanti la prevenzione e la sensibilizzazione e fare di tutto affinché questo ...

Tragedia del Maltempo dal Veneto alla Sicilia. Salvini : 'Daremo tutto l'aiuto possibile'. Conte a Palermo : 'In settimana un cdm con i primi provvedimenti' ha promesso il vicepremier dal bellunese. Stanotte Tragedia in una villa nel palermitano: 9 persone appartenenti a due famiglie sono morte annegate da ...

Maltempo Sicilia - acqua torbida : possibili disservizi nell’erogazione idrica a Palermo : possibili disservizi nell’erogazione idrica a Palermo e nei Comuni della fascia costiera. A causa del “prolungato e notevole aumento della torbidità delle acque” prelevate dagli invasi e causato dal Maltempo degli ultimi giorni, e del conseguente mancato approvvigionamento ai serbatoi cittadini e provinciali, l’Amap spiega che “potrebbero verificarsi dei disservizi consistenti in una forte riduzione delle pressioni ...

Maltempo : nei cimiteri di Trento possibili lievi cedimenti della terra : In previsione delle visite ai cimiteri cittadini in occasione della festivita’ di tutti i Santi e della commemorazione dei defunti, il servizio servizi funerari del Comune di Trento invita a prestare la massima attenzione negli spostamenti all’interno delle aree cimiteriali, per possibili lievi cedimenti del terreno che potrebbero verificarsi a seguito delle intense piogge dei giorni scorsi. Il personale – sottolinea il Comune ...

Maltempo - alberi caduti : ecco come è possibile evitare che accada : Dalla potatura fatta con i giusti criteri alle mappe fornite dai satelliti, sono molte le tecnologie che permettono di controllare la salute degli alberi prima che diventino troppo fragili e pericolosi, come quelli abbattuti dal forte vento arrivati con quest’ultima perturbazione. “Ogni intervento sul verde non e’ un costo, ma un investimento sul futuro: non solo per evitare cadute ma anche per massimizzare i servizi ...