Il notch a goccia di Samsung Galaxy M20 sarebbe protagonista di un’immagine

HONOR 8A in nuovi render con notch a goccia e fotocamera da 13 megapixel : HONOR 8A è comparso in un paio di nuovi render che ne mostrano il design con notch a goccia ed alcune caratteristiche tecniche. L'articolo HONOR 8A in nuovi render con notch a goccia e fotocamera da 13 megapixel proviene da TuttoAndroid.

POCOPHONE F2 si mostra in un concept con notch a goccia : Ben Geskin ha pubblicato su Twitter un'interessante immagine che ci mostra un concept di POCOPHONE F2. Ecco come potrebbe essere L'articolo POCOPHONE F2 si mostra in un concept con notch a goccia proviene da TuttoAndroid.

Il presunto Motorola Moto Z4 Play si mostra in foto e video con notch a goccia : Grazie a OnLeaks e CompareRaja, il Motorola Moto Z4 Play è trapelato nelle prime immagini rendering che potrebbero mostrarci quello che sarà il suo aspetto L'articolo Il presunto Motorola Moto Z4 Play si mostra in foto e video con notch a goccia proviene da TuttoAndroid.

Huawei Y7 Pro (2019) lanciato in Asia con un display da 6 - 26 pollici e notch a goccia : Dal Vietnam arriva la notizia del lancio di Huawei Y7 Pro (2019), smartphone di fascia bassa con alcune interessanti caratteristiche. Ecco quali sono L'articolo Huawei Y7 Pro (2019) lanciato in Asia con un display da 6,26 pollici e notch a goccia proviene da TuttoAndroid.

Huawei Y7 (2019) porterà il notch a goccia nel mercato entry level : Scopriamo quelle che dovrebbero essere le caratteristiche tecniche complete di Huawei Y7 2019, che dovrebbe essere commercializzato a meno di 150 euro in Europa. L'articolo Huawei Y7 (2019) porterà il notch a goccia nel mercato entry level proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Play ufficiale in Cina : un entry level di alto livello con notch a goccia : Xiaomi ha presentato oggi in Cina il primo dispositivo della nuova linea Play, con notch a goccia, colorazione a gradiente e un SoC MediaTek Helio P90. L'articolo Xiaomi Mi Play ufficiale in Cina: un entry level di alto livello con notch a goccia proviene da TuttoAndroid.

Il presunto Xiaomi Redmi 7 Pro certificato dal TENAA con display da 5 - 84 pollici e notch a goccia : Anche Xiaomi sta preparando il suo primo smartphone di fascia media con un notch a goccia e la conferma arriva dal database del TENAA L'articolo Il presunto Xiaomi Redmi 7 Pro certificato dal TENAA con display da 5,84 pollici e notch a goccia proviene da TuttoAndroid.

Honor 10 Lite ufficiale : notch a goccia e super selfie-cam : Partiamo dal design, aggiornato ai più recenti canoni estetici del mondo della telefonia mobile. Il notch è stato rimpicciolito e ora assume la forma a goccia tipica degli ultimi top di gamma ...

Le pellicole protettive di Huawei P30 Pro confermano il notch a goccia : Huawei P30 Pro avrà un notch a goccia al centro della parte alta del display, lo confermano le nuove immagini delle pellicole protettive. L'articolo Le pellicole protettive di Huawei P30 Pro confermano il notch a goccia proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy M20 potrebbe avere un notch a goccia : Samsung Galaxy M20, sempre se sarà questo il suo nome, potrebbe disporre di un notch a goccia: diamo un'occhiata all'immagine trapelata in queste ore. L'articolo Samsung Galaxy M20 potrebbe avere un notch a goccia proviene da TuttoAndroid.

Honor 10 Lite è ufficiale : notch a goccia - Kirin 710 e Android Pie : Come già annunciato nei giorni scorsi, Honor ha presentato il nuovo Honor 10 Lite, il nuovo medio di gamma della casa cinese, che unisce ottime prestazioni, date dal Kirin 710, ad un prezzo sicuramente competitivo, leggi di più...