I Placeholder di Onedrive sono già disponibili per gli Insider [AGG.1 macOS]

surface-phone

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Aggiornamento1 04/01/2019 La funzionalità “Files on-demand” diè ora disponibile anche per gli utentiMojave.Articolo originale 15/06/2017,Windows 8.1 è stato senz’altro uno dei sistemi operativi Microsoft più criticati, ma nonostante tutto, possedeva una funzionalità particolarmente apprezzata dagli utenti:s.Microsoft, ha successivamente annunciato al build 2017 di voler portare la funzionalità in questione anche su Windows 10 sotto il nome di Files On-Demand, una denominazione molto più chiara e intuitiva. E’, infatti , in roll-out in queste ore un aggiornamento del client desktop dinumerato 17.3.6931.0609 per gli utentiFast in possesso dell’ultima build rilasciata ovvero la 16215, la quale introduce questa novità molto attesa.Come funziona? Per chi non ...