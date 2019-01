ilnapolista

: Fabian Ruiz, un sorso di Jungano 2014 di San Salvatore - SSCNapoliNews : Fabian Ruiz, un sorso di Jungano 2014 di San Salvatore - napolista : Fabian Ruiz, un sorso di Jungano 2014 di San Salvatore - lukaye9 : @ROI05841958 È l’unica sicurezza del nostro centrocampo. Paradossalmente solo Milik, seppur rotto per due anni, è… -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Nuovi vini, nuovi calciatori Nel mondo del vino, come nel mondo del calcio, non è poi tanto difficile farsi notare nonostante il mare magnum di nuove etichette e di calciatori che ogni anno vengono fuori da una bella annata fortunata o da una nidiata di talenti promettenti. Il difficile viene subito dopo. È necessario ripetersi e confermarsi ogni anno, crescere e migliorarsi ogni stagione con costanza e tenacia. Solo così si conquista il vero successo.I tempi nell’uno e nell’altro caso sono certamente diversi. Se la carriera (quella vera) di un calciatore ha mediamente una durata di una decina d’anni, 12/15 al massimo per quelli di spessore, per chi fa vino la misura del tempo è almeno cinque volte tanto. Così se un giocatore azzecca una stagione giusta non sta facendo altro che prepararsi il terreno per sfide più importanti e significative, soprattutto per se stesso.Per dirla con ...